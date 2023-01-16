17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yüzde 30 ZAMLI öğretmen maaş farkı kaç TL? Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

Yüzde 30 ZAMLI öğretmen maaş farkı kaç TL? Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

Milyonlarca emekli ve memur maaşları yüzde 30 zamla birlikte yeniden güncellendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygulanan zam oranıyla beraber en düşük memur maaşı 11.848 TL, en düşük emekli aylığı 5.500 TL olarak belirlendi. Maaşlarına yapılan zam oranı ve yeni maaşlarını öğrenen milyonlarca memur, 14 günlük maaş farkınının ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, "Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? " İşte, ödeme takvimi!

Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 13:19
  • 1
  • 13
Yüzde 30 ZAMLI öğretmen maaş farkı kaç TL? Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

2023 Ocak ayı maaş zammı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından %30 olarak açıklandı. Bununla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaşları yeniden güncellendi. Uygulanan zam ile birlikte en düşük memur maaşı 11.848 TL, en düşük emekli aylığı 5.500 TL olarak belirlendi. Yüzde 30 olarak belirlenen artışı maaşlarında göremeyenler, "Memur maaşları eksik mi yattı?", "14 günlük maaş farkı ne kadar?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.İşte, konuya dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Yüzde 30 ZAMLI öğretmen maaş farkı kaç TL? Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarına yapılan zam oranı ve yeni maaşlarını öğrenen milyonlarca memur, 6 aylık enflasyon oranı ve ek zammın ne zaman yatacağını merak ediyor. Diğer yandan memurlar, 14 günlük maaş farkını hesaplamaya çalışıyor.

  • 3
  • 13
Yüzde 30 ZAMLI öğretmen maaş farkı kaç TL? Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

14 günlük maaş farkı hesaplanırken yapmanız gereken ilk şey maaşınızın yüzde 30'unu bulmanız. Daha sonra ortaya çıkan rakamı 30'a bölmeli ve 14 ile çarpmalısınız. Ortaya çıkan rakam 14 günlük maaş farkınızdır.

  • 4
  • 13
Yüzde 30 ZAMLI öğretmen maaş farkı kaç TL? Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

MEMUR MAAŞLARI NEDEN EKSİK YATTI?

Maaşlara yapılan zam oranlarının belli olmasının ardından farkların hesaplara geçiş tarihi de araştırılıyor.2023 Ocak zammı sonrasında maaş ödemelerinin 15 Ocak sonrasında başlaması bekleniyor.

  • 5
  • 13
Yüzde 30 ZAMLI öğretmen maaş farkı kaç TL? Öğretmenlerin 14 günlük maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

AK Parti'li Elitaş, memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.