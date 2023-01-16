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EYT SON DURUM: Bakan Nebati'den açıklama! EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman verilecek?

Milyonlarca EYT'liyi emekli edecek düzenlemenin hangi tarihte yasalaşacağı merak ediliyor. Şartları tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi, Meclis'gen gelecek müjdeli habere kilitlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman verilecek? EYT ne zaman yasalaşacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:24
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EYT SON DURUM: Bakan Nebati’den açıklama! EYT ne zaman Meclis’e sunulacak? EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman verilecek?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki prim ve yıl şartını yerine getirenleri ilgilendiren EYT düzenlemesinde gözler Meclis'e çevrildi. Meclis aşamasını tamamladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan EYT'de ilk maaşların ne zaman alınacağı merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman verilecek? Ayrıntılar haberimizde...

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EYT SON DURUM: Bakan Nebati’den açıklama! EYT ne zaman Meclis’e sunulacak? EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman verilecek?

BAKAN NEBATİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT hakkında yaptığı açıklamada, "En düşük emekli aylığını 5.500 liraya yükselttik. Yakında EYT ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemeleri tamamlayacağız. EYT'de ödemeler yakında başlayacak." ifadelerini kullandu

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EYT SON DURUM: Bakan Nebati’den açıklama! EYT ne zaman Meclis’e sunulacak? EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman verilecek?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

EYT düzenlemesinin Ocak ayı sonuna kadar Meclis'e gelmesi ve yasalaşması bekleniyor. Meclis aşamasının ardından EYT'liler için başvuru süreci başlayacak.

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EYT SON DURUM: Bakan Nebati’den açıklama! EYT ne zaman Meclis’e sunulacak? EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman verilecek?

EYT'DE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilik başvurularının şubat ayında yapılması takdirde 1 Mart'tan itibaren maaş hesabı yapılması bekleniyor. Emekli maaş ödemeleri ise her ayın 17'si itibarıyla yapılıyor.

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EYT SON DURUM: Bakan Nebati’den açıklama! EYT ne zaman Meclis’e sunulacak? EYT’de ilk emekli maaşı ne zaman verilecek?

EYT'LİLER NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?

2023 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye yükseldi. EYT emekli maaşları ise prime göre ve mesleklere göre farklılık gösterecek.