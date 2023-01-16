EYT SON DURUM: Bakan Nebati'den açıklama! EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman verilecek?

Milyonlarca EYT'liyi emekli edecek düzenlemenin hangi tarihte yasalaşacağı merak ediliyor. Şartları tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi, Meclis'gen gelecek müjdeli habere kilitlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman verilecek? EYT ne zaman yasalaşacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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