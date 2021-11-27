EYT’de 3600-5000-5975 gün formülleri masada! Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama!

Bu çalışmanın kapsamı, detayları merak konusu oldu. Pek çok kişi bu çalışmaların kendisini etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor.

Öncelikle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşları kapsayacak.