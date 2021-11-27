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Haberler Galeri EYT’de 3600-5000-5975 gün formülleri masada! Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama!

EYT’de 3600-5000-5975 gün formülleri masada! Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama!

Emeklilik için gerekli olan şartlar arasında prim ve gün sayısı bulunuyor. EYT'liler ise yaş şartının tamamlanmasını bekliyor. Düzenleme için 5 formül devreye girdi. Öne çıkan sistemler arasında kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı geliyor. İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama tarihi değişiklik gösteriyor. EYT'de 3600-5000-5975 formülleri masaya yatırılıyor. İşte; milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 15:29
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EYT’de 3600-5000-5975 gün formülleri masada! Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama!

Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! EYT'de 3600-5000-5975 gün formülleri devreye giriyor. İşe başlama tarihine göre; EYT prim ve yaş hesabı değişiklik gösteriyor. Emeklilik için yaş şartının tamamlanmasını bekleyen milyonlarca sigortalı için çalışmalar sürüyor. Haberimizde yer alan tabloya bakarak işe başlama tarihi ve ödenmesi gereken gün sayısı üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. EYT düzenlemesinde 5 farklı formülün öne çıktığı belirtiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de 3600-5000-5975 gün formülleri masada! Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama!

Yıl ve prim şartlarını tamamlamış, emeklilik için yaşı bekleyenler ile ilgili çalışma haberleri büyük heyecan yarattı.

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EYT’de 3600-5000-5975 gün formülleri masada! Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama!

Bu çalışmanın kapsamı, detayları merak konusu oldu. Pek çok kişi bu çalışmaların kendisini etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor.

Öncelikle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşları kapsayacak.

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EYT’de 3600-5000-5975 gün formülleri masada! Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama!

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Çalışma kapsamında sadece primin dolup dolmadığına bakılırsa burada işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün aranacak.

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EYT’de 3600-5000-5975 gün formülleri masada! Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama!

Yani 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 tarihinde ilk kez çalışmaya başlayan erkek sigortalılar, 5000 günü tamamlamışsa yaşına bakılmadan emekli olabilecek.