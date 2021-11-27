HaberlerGaleriEYT’de 3600-5000-5975 gün formülleri masada! Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama!
EYT’de 3600-5000-5975 gün formülleri masada! Kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı! İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama!
Emeklilik için gerekli olan şartlar arasında prim ve gün sayısı bulunuyor. EYT'liler ise yaş şartının tamamlanmasını bekliyor. Düzenleme için 5 formül devreye girdi. Öne çıkan sistemler arasında kadınlara 20, erkeklere 25 yıl şartı geliyor. İşe başlama tarihine göre EYT prim ve yaş hesaplama tarihi değişiklik gösteriyor. EYT'de 3600-5000-5975 formülleri masaya yatırılıyor. İşte; milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:29Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 15:29