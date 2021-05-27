Yüzde 19'a kadar faiz imkanı! Parasını yatıran kazançlı çıkıyor! 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararını açıklamasının ardından bankalar harekete geçti. Hal böyle olunca bankada parası olanlar ve yatırım yapmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Vadeli faiz oranlarında artış yaşandı. Getirisi önceden belli olan yatırım olarak dikkat çeken vadeli mevduat hesabı için araştırmalar hız kazandı. 32 günlük vadeli mevduat hesabı için detayları haberimizde derledik. Diğer yandan bu yatırımın tercih edilmesinin en önemli nedeni ise risksiz olarak görülmesidir. İşte, 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?