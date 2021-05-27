HaberlerGaleriYüzde 19'a kadar faiz imkanı! Parasını yatıran kazançlı çıkıyor! 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?
Yüzde 19'a kadar faiz imkanı! Parasını yatıran kazançlı çıkıyor! 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?
20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankalar arasında vadeli mevuat faizi için kıyasıya rekabet sürüyor. Mayıs ayının son gününde bankalardan bomba haberler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Mayıs ayında açıkladığı faiz kararının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Birikimlerini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler ise araştırmalarını hızlandırdı. İşte, 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.05.2021 21:34Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 21:34