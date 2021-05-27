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Haberler Galeri Yüzde 19'a kadar faiz imkanı! Parasını yatıran kazançlı çıkıyor! 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?

Yüzde 19'a kadar faiz imkanı! Parasını yatıran kazançlı çıkıyor! 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?

20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankalar arasında vadeli mevuat faizi için kıyasıya rekabet sürüyor. Mayıs ayının son gününde bankalardan bomba haberler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Mayıs ayında açıkladığı faiz kararının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Birikimlerini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler ise araştırmalarını hızlandırdı. İşte, 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?

Giriş Tarihi: 27.05.2021 21:34 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 21:34
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Yüzde 19'a kadar faiz imkanı! Parasını yatıran kazançlı çıkıyor! 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararını açıklamasının ardından bankalar harekete geçti. Hal böyle olunca bankada parası olanlar ve yatırım yapmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Vadeli faiz oranlarında artış yaşandı. Getirisi önceden belli olan yatırım olarak dikkat çeken vadeli mevduat hesabı için araştırmalar hız kazandı. 32 günlük vadeli mevduat hesabı için detayları haberimizde derledik. Diğer yandan bu yatırımın tercih edilmesinin en önemli nedeni ise risksiz olarak görülmesidir. İşte, 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüzde 19'a kadar faiz imkanı! Parasını yatıran kazançlı çıkıyor! 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

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Yüzde 19'a kadar faiz imkanı! Parasını yatıran kazançlı çıkıyor! 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?

20.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ NE KADAR?

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Yüzde 19'a kadar faiz imkanı! Parasını yatıran kazançlı çıkıyor! 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?

20.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ NE KADAR?

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Yüzde 19'a kadar faiz imkanı! Parasını yatıran kazançlı çıkıyor! 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?

20.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ NE KADAR?