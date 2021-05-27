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Haberler Galeri Başvuranın hesabına yatıyor, şartlar belli oldu! Zamlı ve geri ödemesiz! Almak oldukça basit...

Başvuranın hesabına yatıyor, şartlar belli oldu! Zamlı ve geri ödemesiz! Almak oldukça basit...

Devlet tarafından müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başvuru eden herkes için zamlı ve geri ödemesiz olarak dayanaklar anında hesaplara yatırılacak. Kız çocuklarından annelere, engelli olan vatandaşlar yaşlılara kadar herkese takviye ödemeleri sunuluyor. Üstelik kişilere 5 sene geçmişe dönerek ödemeleri de alabilecek. Pandemi yarıyıllarının daha tesirsiz bir hale gelmesi, insanların ekonomik anlamda bu kadar güçlük sürüklemesine mani olmak için sosyal takviyeler bu sene içerisinde de sürat kesmeden verilmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 22:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 22:20
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Başvuranın hesabına yatıyor, şartlar belli oldu! Zamlı ve geri ödemesiz! Almak oldukça basit...

Başvuranın hesabına yatıyor, şartlar belli oldu. Zamlı ve geri ödemesiz olarak yapılacak. Devletten müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Başvuran herkes için zamlı ve geri ödemesiz olarak yardımlar anında hesaplara yatırılacak. Kız çocuklarından annelere, engelli olan vatandaşlardan yaşlılara kadar herkese destek ödemeleri sunuluyor. Engellilerden yaşlı bakımı yapanlara, öksüzlerden hastalara, annelerden kız çocuklarına kadar devlet tarafından takviyeler sunulmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuranın hesabına yatıyor, şartlar belli oldu! Zamlı ve geri ödemesiz! Almak oldukça basit...

DEVLET TARAFINDAN SUNULAN YARDIMLAR

Hükümet kanadından gelen müjdeli haberlere bakılacak olduğu zaman gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar için bu yıl içerisinde gelen zam oranı ile ödemeler verilecek. Sosyal destek ödemeleri sayesinde kişiler bu zorlu günlerde rahat bir nefes almanın tadına da varabiliyor. Gerekli şartları yerine getiren kişilerin sadece başvuru yapması yeterli olacak.

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Başvuranın hesabına yatıyor, şartlar belli oldu! Zamlı ve geri ödemesiz! Almak oldukça basit...

Ardından aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı yanı sıra sosyal hizmetler ve vakıflar genel müdürlüğü tarafından incelemeler yapılacak. İncelemelerden onay alan vatandaşların anında hesaplarına zamlı tutarların ödemeleri yapılacak.

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Başvuranın hesabına yatıyor, şartlar belli oldu! Zamlı ve geri ödemesiz! Almak oldukça basit...

Süt ve rapor parası gibi doğum yapan anneler için verilen ödemeler eğer alınmadıysa beş yıl geriye dönük olarak başvuru yaparak da alınabilecek.

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Başvuranın hesabına yatıyor, şartlar belli oldu! Zamlı ve geri ödemesiz! Almak oldukça basit...

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