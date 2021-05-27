Başvuranın hesabına yatıyor, şartlar belli oldu! Zamlı ve geri ödemesiz! Almak oldukça basit...

Devlet tarafından müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başvuru eden herkes için zamlı ve geri ödemesiz olarak dayanaklar anında hesaplara yatırılacak. Kız çocuklarından annelere, engelli olan vatandaşlar yaşlılara kadar herkese takviye ödemeleri sunuluyor. Üstelik kişilere 5 sene geçmişe dönerek ödemeleri de alabilecek. Pandemi yarıyıllarının daha tesirsiz bir hale gelmesi, insanların ekonomik anlamda bu kadar güçlük sürüklemesine mani olmak için sosyal takviyeler bu sene içerisinde de sürat kesmeden verilmeye devam ediyor.