Yatırımcılar için kritik detay... BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?

BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi. Kripto para yatırımcıları son dönemde yaşanan dengesizlik sonrasında adımlarını sağlam atmaya çalışıyor. Diğer yandan Netflix ile Bittorrent arasında yapılacağı iddia edilen anlaşmanın son durumuda yakından takip ediliyor. İşte, BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?