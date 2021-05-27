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Yatırımcılar için kritik detay... BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?
BTT ne zaman yükselişe geçer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları BTT ve Netflix arasında yapılacağı iddia edilen anlaşmaya gözünü çevirdi. BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biridir. Yatırımcılar anlaşmanın geldiği aşama hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?
Giriş Tarihi: 27.05.2021 20:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 20:53
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