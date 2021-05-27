27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yatırımcılar için kritik detay... BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?

Yatırımcılar için kritik detay... BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?

BTT ne zaman yükselişe geçer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları BTT ve Netflix arasında yapılacağı iddia edilen anlaşmaya gözünü çevirdi. BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biridir. Yatırımcılar anlaşmanın geldiği aşama hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?

Giriş Tarihi: 27.05.2021 20:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 20:53
  • 1
  • 9
Yatırımcılar için kritik detay... BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?

BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi. Kripto para yatırımcıları son dönemde yaşanan dengesizlik sonrasında adımlarını sağlam atmaya çalışıyor. Diğer yandan Netflix ile Bittorrent arasında yapılacağı iddia edilen anlaşmanın son durumuda yakından takip ediliyor. İşte, BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Yatırımcılar için kritik detay... BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?

Bitcoin ( BTC ) uzun tüccarları perişan ediyor olabilir, ancak bir yükseliş analisti, bir hafta içinde % 22 oranında düştüğü için "rahatladığını" söylüyor.En son sosyal medya güncellemesinde, nicelik analisti PlanB, fiyatın 48.000 $ 'ın altına düşmesinin BTC/ USD'yi stoktan akış fiyat modeli tarafından belirlenen hedefinin altına gönderdiğine dikkat çekti.

  • 3
  • 9
Yatırımcılar için kritik detay... BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?

"Şaşırtıcı" stok-akış, onu tekrar doğru hale getiriyorBu nedenle, Bitcoin artık geleneksel olarak son derece doğru bir fiyat tahmin aracı olan "stoktan akışa" "önden çalışan" değil. PlanB, gerekli seviyenin üzerinde alım satım yaptıktan sonra, ilerlemenin inorganik hale geldiğinden endişe duyduğunu öne sürdü.

  • 4
  • 9
Yatırımcılar için kritik detay... BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?

Tahminlerini "şaşırtıcı" olarak nitelendiren "The Bitcoin Standard" yazarı Saifedean Ammous ile yaptığı bir sohbette "Btc fiyatı şimdi yine s2f model değerinin altında kaldı" diye yazdı.

  • 5
  • 9
Yatırımcılar için kritik detay... BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?

"Bir an için insanların modeli çalıştırdığını ve süper döngünün başladığını düşündüm. Şimdi normale döndük .. tıpkı saat gibi."Hem "saat mekanizması" hem de "süper döngü" terimleri uzun vadeli avcılara aşina olacak, bunlar genellikle Bitcoin'in stoktan akışla ilişkisini ve mevcut boğa koşusunun niteliklerini açıklıyor .