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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüzde 1.60 faiz oranı! Halkbank 387 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Emekli ihtiyaç kredisi... Yüzde 1.60 faiz oranı! Halkbank 387 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Emekli ihtiyaç kredisi...
Halkbank 387 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı sunuyor. Halkbank, maaşını kendi bankasından alan ve maaşını aktarmayı taahhüt eden emekli vatandaşlara uygun faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor. Nakit ihtiyacı olanlara aylık %1,56'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi fırsatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilere yönelik ihtiyaç kredisi detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Halkbank Mutlu Emekli Kredi detayları...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 20:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 20:18
Halkbank, emekli maaşını Halkbank'tan alan ve emekli maaşlarını taahhüt eden müşterilerine özel kredi fırsatları sunuyor. Son dönemde en dikkat çekeni ise müşterilerine 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,56'dan başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,61'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kredi fırsatı oluyor. Halkbank'tan gelen bilgiye göre; emeklilere 384 TL taksitle 10 bin TL'ye kadar kredi verilebiliyor. Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvuruları internet üzerinden de yapılabiliyor. Kredi detayları için bilgileri haberimizde derledik. İşte, emekli ihtiyaç kredisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi HalkBank'tan maaş alan ve maaşını taşımayı taahhüt eden müşterilerine özel 100 bin TL'ye kadar sunulan kredi paketidir.
HalkBank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu için internet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve HalkBank Şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.
GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ NELERDİR?
HalkBank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi paketi kapsamında krediyi kullanan müşterilerine 5 farklı şekilde ödeme planı oluşturabiliyor. İşte kredi için sunulan geri ödeme seçenekleri;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.