Yüzde 1.60 faiz oranı! Halkbank 387 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Emekli ihtiyaç kredisi...

Halkbank, emekli maaşını Halkbank'tan alan ve emekli maaşlarını taahhüt eden müşterilerine özel kredi fırsatları sunuyor. Son dönemde en dikkat çekeni ise müşterilerine 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,56'dan başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,61'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kredi fırsatı oluyor. Halkbank'tan gelen bilgiye göre; emeklilere 384 TL taksitle 10 bin TL'ye kadar kredi verilebiliyor. Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvuruları internet üzerinden de yapılabiliyor. Kredi detayları için bilgileri haberimizde derledik. İşte, emekli ihtiyaç kredisi...