Satışların yönü değişti! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde ikinci el araba fiyatlarında yaşanan yükseliş, geçtiğimiz aylarda düşüşe geçmişti. Bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçtiğimiz yılın Ocak 2020'sine kıyasla yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50 oranında düştü. Araba almak isteyenler fiyatların seyrini yakından takip ediyor. Uzman isimlerin değerlendirmeleri büyük önem taşıyor. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi...