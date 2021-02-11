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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Satışların yönü değişti! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi... Satışların yönü değişti! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde ikinci el araba fiyatlarında yaşanan yükseliş, geçtiğimiz aylarda düşüşe geçmişti. Bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçtiğimiz yılın Ocak 2020'sine kıyasla yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50 oranında düştü. Araba almak isteyenler fiyatların seyrini yakından takip ediyor. Uzman isimlerin değerlendirmeleri büyük önem taşıyor. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 21:34 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 21:35
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde ikinci el araba fiyatlarında beklenmeyen artış yaşandı. Hal böyle olunca araba almak isteyenler büyük hayal kırıklığına uğradı. İkinci el araba piyasasında satışlar geçtiğimiz yıllara göre ciddi oranda düşüş gösterdi. İlana çıkan araç adedi geçen yılın ocak ayına göre yüzde 65 artarken, ilana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI SON DURUM NEDİR?
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi.
AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.
SATILIK ARAÇ İLANI ARTTI!
Satışlarda Ocak 2020'ye göre yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50'lik düşüş gözlendi.
Ocakta ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışla 267 bin 68 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı.
EN FAZLA SATIŞ C SEGMENTİNDE
Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 33 bin 734 adetlik satış ve yüzde 40,5'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 21,7 pay ve 18 bin 45 adetle B segmentinde kaydedildi.