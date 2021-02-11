Emekli olmak için fırsat! Birçok kişi bu yolu bilmiyor! İşte toplu ödeme ile emeklilik...

Milyonlarca vatandaş emekli olmak için sunulan fırsatları değerlendiriyor. Yasalarımıza uygun şekilde toplu para ödemesi ile emeklilik imkanı tanınacak. Erken emekli olmak için bazı istisnai durumlar bulunuyor. Yasalarımıza göre emekli olmak için belli sayıda gün prim ödemek, belli yaşa gelmek ve belli bir sigortalı yılını doldurmak isteniyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre emeklilik için prim yıl ve yaş şartı var. Ancak belli şartlarda toplu ödeme yaparak prim kazanma ve emeklilik de oluyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, emekli olmak için aranan şartlar...