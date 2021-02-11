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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli olmak için fırsat! Birçok kişi bu yolu bilmiyor! İşte toplu ödeme ile emeklilik... Emekli olmak için fırsat! Birçok kişi bu yolu bilmiyor! İşte toplu ödeme ile emeklilik...
Emekli olmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Belirlenen yasalara göre, emekli olmak için belli sayıda gün prim ödemek, belli yaşa gelmek ve belli bir sigortalı yılını doldurmak isteniyor. Yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkânı tanımıyor. Son dönemde yapılan düzenlemeler ile bazı istisnalar kaydıyla toplu ödeme yapılarak bu günleri satın alma imkanı sağlanıyor. İşte, toplu ödeme ile emeklilik detayları...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 18:31
Milyonlarca vatandaş emekli olmak için sunulan fırsatları değerlendiriyor. Yasalarımıza uygun şekilde toplu para ödemesi ile emeklilik imkanı tanınacak. Erken emekli olmak için bazı istisnai durumlar bulunuyor. Yasalarımıza göre emekli olmak için belli sayıda gün prim ödemek, belli yaşa gelmek ve belli bir sigortalı yılını doldurmak isteniyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre emeklilik için prim yıl ve yaş şartı var. Ancak belli şartlarda toplu ödeme yaparak prim kazanma ve emeklilik de oluyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, emekli olmak için aranan şartlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilik için prim yıl ve yaş şartı var. Ancak belli şartlarda toplu ödeme yaparak prim kazanma ve emeklilik de oluyor. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiş.
1) Kadınlar sigortadan sonra üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2.160 günü toplu ödeme ile satın alabiliyor.
2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.
3) Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurların, ücretsiz izin süreleri borçlanılabiliyor.
4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.
5) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor.
6) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılabiliyor.