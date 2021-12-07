Araç sahipleri dikkat! MTV’de indirim hazırlığı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİR HAMLE GELEBİLİR

Başkan Erdoğan'ın dar gelirli kesimlerin sıkıntılarını gidermek için attığı adımlara bir yenisinin eklenmesi bekleniyor. AK Parti kulislerine göre daha önce de olduğu gibi MTV'deki 2022'deki artış ile ilgili özel bir uygulama yapılması yönünde bir çalışma yapıldığı, önümüzdeki günlerde karar verildiğinde konunun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtiliyor.