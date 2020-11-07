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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüzde 15 zam oranı: 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı son durum nedir? Yüzdelik dilim düzenlemesi... Yüzde 15 zam oranı: 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı son durum nedir? Yüzdelik dilim düzenlemesi... Son dakika... Taşeron işçilerin merakla araştırdığı yüzdelik dilim düzenlemesindeki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kadroya geçen 4D'li taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı konusunda araştırmalar sürüyor. 2021'e girmemize kısa bir süre kala taşeron işçi zam oranı yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı son durum nedir? Yüzdelik dilim düzenlemesi ile taşeron işçi maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 07.11.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 15:55
Son dakika... Taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? AÇSHB'nin 4D'li taşeron işçiler için yapacağı maaş zam oranı konusunda meraklı bekleyiş sürüyor. Kadroya geçen 4D'li taşeron işçi zam oranı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklif edeceği zam oranı yakından takip ediliyor. Peki, 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı son durum nedir? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor.
Zam oranı ile ilgili en kuvvetli ihtimaller arasında 2020 asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15 ön plana çıkıyor. Eğer bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM NEDİR?
Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.
Buna göre işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşları önem kazanacak. O dönemki maaşların asgari ücrete orana mevcut asgari ücret oranına göre belirlenecek ve ödemeler ona göre yapılacak.