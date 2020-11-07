Yüzde 15 zam oranı: 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı son durum nedir? Yüzdelik dilim düzenlemesi...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor.