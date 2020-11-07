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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kredi faizinde 0,37 oran müjdesi! 60 ay vadeli 225.000 TL kredi imkanı! Başvuru yapmak çok basit! İşte şartlar... Kredi faizinde 0,37 oran müjdesi! 60 ay vadeli 225.000 TL kredi imkanı! Başvuru yapmak çok basit! İşte şartlar... Kredi çekecek vatandaşları yakından ilgilendiren faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kamu bankası Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara özel olarak verilen kredinin detayları merak ediliyor. Düşük faiz oranıyla esnafın yanında olmaya devam eden Halkbank, 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Peki, esnaf kredisi kimler başvurabilir? Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları neler? İşte ödeme tablosu... Giriş Tarihi: 07.11.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 16:25
Kamu bankası Halkbank aracılığıyla uygun faizli kredi için başvurular devam ediyor. Esnaf ve sanatkarlara özel olarak sunulan kredi kampanyasının detaylarını yazımızda ele aldık. 0,37 faiz oranı 60 ay vadeli kredi imkanı kampanyasını başlatan Halkbank, kimlerin başvuru yapabileceğini de duyurdu. 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredilerin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte esnaf kredisi detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Halkbank uygun faizli kredi imkanı ile esnafın yanında olmaya devam ediyor. Bu kredi kampanyası ile esnaflar yatırımlarını artırarak daha güçlü konuma ulaşabiliyorlar.
Esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyasında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.
FAİZ ORANI ÇOK DÜŞÜK
Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0.37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.