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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Alıcı ve satıcının gözü bu haberde! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'deki beklentiler... Alıcı ve satıcının gözü bu haberde! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'deki beklentiler...
Son dakika... İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası sıfır otomobil üretimi durma noktasına gelmişti. Bu nedenle ikinci el araç alım-satımı rağbet görmüş, fiyatlar sert yükselmişti. Araç alımı ve satımı yapmak isteyen vatandaşlar, fiyatların ne zaman düşeceğini araştırıyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte ikinci el araç fiyatları ile ilgili uzman açıklamaları...
Giriş Tarihi: 07.11.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 15:34
Son dakika haberi... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği ikinci el araç fiyatları ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Yeni yılın yaklaşması ile birlikte fiyatların düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirisiniz. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatlarında 2021 beklentisi nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. İkinci elde yaşanan fiyat artışından dolayı insanların araç almaktan imtina ettiklerini söyleyerek,
"İkinci el araç fiyatların bu kadar yükselmesinden dolayı insanlar biraz imtina etmeye başladı. Bunun sebebi ise 'Fiyatlar çok şişti bu saatten sonra alırsak acaba yüksek mi alırız' kaygısı oluşan bir kesim var. Buna mukabil fiyatların daha çok artacağına inanıp tekrar araba almaya yönelen insanlar var. Yani bu iki arada bir denge var. Fakat görüntü itibari ile bizim baktığımızda sanırım yüzde 10 daha bir artış olacak. Çünkü genelde bu işi yapan büyük toptancılar hep araç topluyorlar. Bunun sebebi ise şuan da mevcutta sıfır araç talebini karşılayacak bir arz yok. Böyle olduğundan dolayı fiyatlarımız biraz daha artacak. Yani talep var arz yok. İnsanlar artık otomotivi gerçekten yatırım aracı olarak görmeye başladılar. Geçenlerde bir müşteri geldiğinde 'nasıl bir araç düşünürsünüz' dediğimizde 'fark etmez ben yatırım amaçlı bakıyorum' gibi bir cevap aldım. Burada dövizinde gerçekten bir etkisi oldu. Bir kısım dövizin çok arttığını düşünerek, yatırım amaçlı altın gibi döviz gibi araç satın alarak yatırım yapıyor. Buna istinaden arabanın fiyatlarının çok arttığını düşünerek arabasını satanlarda oluyor. O onu dengeliyor. Araçların parçaları farklı ülkelerde üretildiği için pandemi sebebiyle firmalar araç tedarik etmekte sıkıntı çekiyor. Sıfır arabada üretilemeyince fiyatlar yukarı çekiliyor. Firmalarda araçlar azaldığı için bayiler aracın fiyatının yarısını ya da tamamını istiyor ve buna rağmen arabanın parasını ödedikten sonra 2-3 ay beklediğiniz sürede o aldığınız zaman ki fiyatı sabit tutmuyor. Bu nedenle insanlar ikinci el arabaya daha çok yöneldi" ifadelerini kullandı.
2021'deki beklentilerinden bahseden Yurtlu,
"Aşının bulunması ile doğru orantılı olacak. Normal hayata döndüğümüzde her şey normalleşecek gibi görünüyor ama orada da fulü bir durum var. Ne olacağını bilemiyoruz. Aynı durumu 2021'de de yaşayacağımıza dair bir takım beklentiler var. Üretim eski haline döndüğü zaman bu sıkıntılarımız ortadan kalkacak. Sıfır tedarikte sorunlar çözüldüğü zaman bu problem ortadan kalkacak ama orada da fulü bir durum var. Bizde ne olacağını tam kestiremiyoruz. İkinci eldeki kanaat pandeminin akışına göre belirlenecek" dedi.