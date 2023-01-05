05 Ocak 2023, Perşembe
Emeklinin kazanç tablosu NETLEŞTİ! Maaş zammı + promosyon + ikramiye yüzleri güldürecek! 1722 TL seyyanen artış! Yüzde 30 ve 57...
Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Yüzde 30 maaş zammı kesinleşirken, en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıktı. Böylelikle ikinci artıştan yararlanılacak. Yüzde 30 zamma ilaveten bin 722 liraya varan seyyanen artış imkanı olacak. Hal böyle olunca,"SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına nasıl yansıyacak?" sorularına yanıt aranıyor. Emeklilerin yeni kazanç tablosu netleşmiş oldu. Peki, emekli maaş zammı ne kadar oldu? İşte, emeklilerin yeni maaş tutarları!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 11:31
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