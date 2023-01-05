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Haberler Galeri Emeklinin kazanç tablosu NETLEŞTİ! Maaş zammı + promosyon + ikramiye yüzleri güldürecek! 1722 TL seyyanen artış! Yüzde 30 ve 57...

Emeklinin kazanç tablosu NETLEŞTİ! Maaş zammı + promosyon + ikramiye yüzleri güldürecek! 1722 TL seyyanen artış! Yüzde 30 ve 57...

Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Yüzde 30 maaş zammı kesinleşirken, en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıktı. Böylelikle ikinci artıştan yararlanılacak. Yüzde 30 zamma ilaveten bin 722 liraya varan seyyanen artış imkanı olacak. Hal böyle olunca,"SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına nasıl yansıyacak?" sorularına yanıt aranıyor. Emeklilerin yeni kazanç tablosu netleşmiş oldu. Peki, emekli maaş zammı ne kadar oldu? İşte, emeklilerin yeni maaş tutarları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 11:31
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Emeklinin kazanç tablosu NETLEŞTİ! Maaş zammı + promosyon + ikramiye yüzleri güldürecek! 1722 TL seyyanen artış! Yüzde 30 ve 57...

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaş zammı için kazanç tablosu netleşti. Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına bu ay yüzde 30 zam uygulanacak. Taban emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bazı kişiler ikinci bir artıştan yararlanacak. Maaş zammının yanında maaşlara seyyanen zam uygulanacak. Maaşlara ne kadar seyyanen zam uygulanacak? SSK ve Bağkur maaşlarına ne kadar zam uygulanacak? sorularının yanıtları merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin kazanç tablosu NETLEŞTİ! Maaş zammı + promosyon + ikramiye yüzleri güldürecek! 1722 TL seyyanen artış! Yüzde 30 ve 57...

Yeni yıla hem çalışanlar hem emekliler yeni maaşla başlıyor. Asgari ücretin ardından memurların ve emeklilerin de zam oranı belli oldu.

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Emeklinin kazanç tablosu NETLEŞTİ! Maaş zammı + promosyon + ikramiye yüzleri güldürecek! 1722 TL seyyanen artış! Yüzde 30 ve 57...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına 14.60, memurların ve memur emeklilerinin artışına 13.52 puan refah eklendi.

Tüm memur ve emeklilere yüzde 30 zammın yolu açıldı.

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Emeklinin kazanç tablosu NETLEŞTİ! Maaş zammı + promosyon + ikramiye yüzleri güldürecek! 1722 TL seyyanen artış! Yüzde 30 ve 57...

Ancak artış bununla sınırlı kalmadı. Taban emekli aylığı ödemesi 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltilerek bazı kişilere ikinci bir zammın yolu açıldı.

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Emeklinin kazanç tablosu NETLEŞTİ! Maaş zammı + promosyon + ikramiye yüzleri güldürecek! 1722 TL seyyanen artış! Yüzde 30 ve 57...

NASIL UYGULANACAK?

Ocak ayı maaşları hesaplanırken tüm emeklilerin maaşlarına yüzde 30 zam yansıtılacak.

Bu artışın ardından maaşı 5 bin 500 liranın altında kalanlara yapılacak ödeme 5 bin 500 liraya tamamlanacak.