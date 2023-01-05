Emeklinin kazanç tablosu NETLEŞTİ! Maaş zammı + promosyon + ikramiye yüzleri güldürecek! 1722 TL seyyanen artış! Yüzde 30 ve 57...

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaş zammı için kazanç tablosu netleşti. Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına bu ay yüzde 30 zam uygulanacak. Taban emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bazı kişiler ikinci bir artıştan yararlanacak. Maaş zammının yanında maaşlara seyyanen zam uygulanacak. Maaşlara ne kadar seyyanen zam uygulanacak? SSK ve Bağkur maaşlarına ne kadar zam uygulanacak? sorularının yanıtları merak ediliyor.