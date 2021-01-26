Yüz binlerce kişiye emeklilik fırsatı: Son aşamaya gelindi! İşte başvuru şartları...

Yaş ve yıl şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayanlar toplu para alabiliyor.. Hem SSK ve Bağ-Kur'lular hem de memurlar belli şartlarda bu imkândan yararlanabiliyor.

Yasa SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:

*Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.

*Emeklilik için gerekli olan üç şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.