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Haberler Galeri İŞKUR ile mülakatsız 268 işçi alımı başladı! 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı...

İŞKUR ile mülakatsız 268 işçi alımı başladı! 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı...

2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde iş arayışında olanlar için İŞKUR müjdeli haberi duyurdu. BOTAŞ bünyesinde çalışmak üzere 268 personel alımı yapacağını açıkladı. Mühendis ve teknisyeninde içinde olduğu birçok kadroya yapılacak alımlar için başvuru şartları açıklandı. Ayrıca karar Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. BOTAŞ personel alımı belirlenen süreler içinde İŞKUR üzerinden yapılacak. İşte, 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 18:33 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 18:33
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İŞKUR ile mülakatsız 268 işçi alımı başladı! 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı...

2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisi olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), İŞKUR üzerinden birçok pozisyonda çalışmak üzerek 268 personel alımı yapacağını açıkladı. İş arayışında olanların yüzünü güldüren ilanın başvuru şartları araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte, 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR ile mülakatsız 268 işçi alımı başladı! 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı...

BOTAŞ PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERE YAPACAK?

BOTAŞ personel alımı kapsamında, Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel istihdamı sağlanacak.

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İŞKUR ile mülakatsız 268 işçi alımı başladı! 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı...

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Kurum bünyesinde çalışmayı düşünenler, 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı ve şartları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, BOTAŞ personel alımı başvuru şartları ile kadro ve branş dağılımı da duyuruldu.

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İŞKUR ile mülakatsız 268 işçi alımı başladı! 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı...

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

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İŞKUR ile mülakatsız 268 işçi alımı başladı! 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı...

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.