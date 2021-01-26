İŞKUR ile mülakatsız 268 işçi alımı başladı! 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı...

2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde iş arayışında olanlar için İŞKUR müjdeli haberi duyurdu. BOTAŞ bünyesinde çalışmak üzere 268 personel alımı yapacağını açıkladı. Mühendis ve teknisyeninde içinde olduğu birçok kadroya yapılacak alımlar için başvuru şartları açıklandı. Ayrıca karar Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. BOTAŞ personel alımı belirlenen süreler içinde İŞKUR üzerinden yapılacak. İşte, 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve branş dağılımı...