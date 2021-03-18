Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler ikramiye olarak da bilinen ilave tediye ödemelerine çevrilmişti. 2021 yılına ilişkin tediyelerin ilk taksidi 29 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı. Şimdi ise gözler ikinci taksit ödemesinde. Toplam 52 günlük olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak veriliyor. Peki, taşerone ve kamu işçisine verilecek 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...