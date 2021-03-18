Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüz binlerce işçiye ikramiye! Taşeron ve kamu işçisine en az 1.108 TL verilecek! 2021 2. ilave tediye tarihleri... Yüz binlerce işçiye ikramiye! Taşeron ve kamu işçisine en az 1.108 TL verilecek! 2021 2. ilave tediye tarihleri...
Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren tediye ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. 700 bine yakın taşeron ve kamu işçisine verilen tediye ödemelerinin 2. takvimi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, taşerone ve kamu işçisine verilecek 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:04
Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler ikramiye olarak da bilinen ilave tediye ödemelerine çevrilmişti. 2021 yılına ilişkin tediyelerin ilk taksidi 29 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı. Şimdi ise gözler ikinci taksit ödemesinde. Toplam 52 günlük olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak veriliyor. Peki, taşerone ve kamu işçisine verilecek 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.