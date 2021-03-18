18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Öğrencilerin cebi rahatlayacak! İŞKUR’dan 2500 ile 7500 TL arasında ödeme imkanı geliyor! Anında hesaplara yatacak...

Öğrencilerin cebi rahatlayacak! İŞKUR’dan 2500 ile 7500 TL arasında ödeme imkanı geliyor! Anında hesaplara yatacak...

İŞKUR'dan 2500 ila 7500 TL arasında ödeme imkanı geliyor. Başvuruları 14 Nisan tarihine kadar sürecek Akademik Çalışma Programı ile öğrenciler derin nefes alacak. Öğrenciler başvuru şartlarını sorgulamayı sürdürüyor. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak en önemli kriterler arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi sağlanan ödeme sayesinde derin nefes alacak. İşte, Akademik Çalışma Programı için aranan şartlar...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 17:43
  • 1
  • 11
Öğrencilerin cebi rahatlayacak! İŞKUR’dan 2500 ile 7500 TL arasında ödeme imkanı geliyor! Anında hesaplara yatacak...

Akademik çalışma programı başvuru nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversiter öğrencisinin cebini rahatlatacak ödeme müjdesi geldi. Başlatılan programa başvuru şartları ise öğrenciler tarafından merak ediliyor. Akademik Çalışma Programı aranan şartlar lisans, yüksek lisan ve doktora programı öğrencileri tarafından merak konusu oldu. İşte, İŞKUR aracılığıyla Akademik Çalışma Programı başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Öğrencilerin cebi rahatlayacak! İŞKUR’dan 2500 ile 7500 TL arasında ödeme imkanı geliyor! Anında hesaplara yatacak...

AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

LİSANS ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU ŞARTI:

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak

3,30 veya 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak

Program başvuru döneminde, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak

  • 3
  • 11
Öğrencilerin cebi rahatlayacak! İŞKUR’dan 2500 ile 7500 TL arasında ödeme imkanı geliyor! Anında hesaplara yatacak...

Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır.
Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.
Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

  • 4
  • 11
Öğrencilerin cebi rahatlayacak! İŞKUR’dan 2500 ile 7500 TL arasında ödeme imkanı geliyor! Anında hesaplara yatacak...

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak

3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak

  • 5
  • 11
Öğrencilerin cebi rahatlayacak! İŞKUR’dan 2500 ile 7500 TL arasında ödeme imkanı geliyor! Anında hesaplara yatacak...

Tez aşamasında olmak ya da ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olmak

Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7.500 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.