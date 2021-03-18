Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır.

Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.