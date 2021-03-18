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Öğrencilerin cebi rahatlayacak! İŞKUR’dan 2500 ile 7500 TL arasında ödeme imkanı geliyor! Anında hesaplara yatacak...
İŞKUR'dan 2500 ila 7500 TL arasında ödeme imkanı geliyor. Başvuruları 14 Nisan tarihine kadar sürecek Akademik Çalışma Programı ile öğrenciler derin nefes alacak. Öğrenciler başvuru şartlarını sorgulamayı sürdürüyor. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak en önemli kriterler arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi sağlanan ödeme sayesinde derin nefes alacak. İşte, Akademik Çalışma Programı için aranan şartlar...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 17:43
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