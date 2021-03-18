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Fiyatı yüzleri güldürdü! Araba almak isteyenler hücum etti! İşte en ucuz SUV araçlar...
Koronavirüs salgını sürecinden araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek adımlar atıldı. Yeni dönemde araç alımlarda taksitlendirme uygulaması başlıyor. Pandemi sürecinde araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğramıştı. SUV model araçların fiyatlarının yerinden sayması ise yüzleri güldürdü. Özellikle salgın sürecinde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler SUV model araçların fiyatlarını sorgulamaya başladı. İşte, en ucuz SUV araçlar...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 16:26Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 16:26