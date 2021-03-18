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Fiyatı yüzleri güldürdü! Araba almak isteyenler hücum etti! İşte en ucuz SUV araçlar...

Koronavirüs salgını sürecinden araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek adımlar atıldı. Yeni dönemde araç alımlarda taksitlendirme uygulaması başlıyor. Pandemi sürecinde araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğramıştı. SUV model araçların fiyatlarının yerinden sayması ise yüzleri güldürdü. Özellikle salgın sürecinde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler SUV model araçların fiyatlarını sorgulamaya başladı. İşte, en ucuz SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 16:26
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Fiyatı yüzleri güldürdü! Araba almak isteyenler hücum etti! İşte en ucuz SUV araçlar...

Pandemi sonrasında araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğramıştı. Yürürlüğe giren yeni karar sonrasında artık araba satışlarında taksit uygulaması başlıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler bütçesine uygun araba arayışına girdi. Zorlu süreçte fiyatları yerinde sayan SUV model araçlar yüzleri güldürdü. SUV marka araçların fiyatlarını sizler için derledik. İşte, en ucuz SUV araçlar...

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Fiyatı yüzleri güldürdü! Araba almak isteyenler hücum etti! İşte en ucuz SUV araçlar...

Hyundai Tucson

2005 model dizel otomatik vites 97 bin lira

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Fiyatı yüzleri güldürdü! Araba almak isteyenler hücum etti! İşte en ucuz SUV araçlar...

Nissan X-Trail

2005 model benzin-LPG otomatik 100 bin lira

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Fiyatı yüzleri güldürdü! Araba almak isteyenler hücum etti! İşte en ucuz SUV araçlar...

Suzuki Grand Vitara

2006 model benzin-LPG manuel vites 97 bin lira

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Fiyatı yüzleri güldürdü! Araba almak isteyenler hücum etti! İşte en ucuz SUV araçlar...

KIA Sorento

2006 model dizel otomatik 100 bin lira