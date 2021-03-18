Fiyatı yüzleri güldürdü! Araba almak isteyenler hücum etti! İşte en ucuz SUV araçlar...

Pandemi sonrasında araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğramıştı. Yürürlüğe giren yeni karar sonrasında artık araba satışlarında taksit uygulaması başlıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler bütçesine uygun araba arayışına girdi. Zorlu süreçte fiyatları yerinde sayan SUV model araçlar yüzleri güldürdü. SUV marka araçların fiyatlarını sizler için derledik. İşte, en ucuz SUV araçlar...