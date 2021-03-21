Yüz binlerce işçiye ikramiye müjdesi... 2021 2. ilave tediye tarihleri açıklandı mı? Taşeron ve kamu işçileri...

Binlerce işçi 2021 yılında yapılacak 2. tediye ödemeleri için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 700 bine yakın taşeron ve kamu işçisine verilen tediye ödemelerinin 2. takvimi belli oldu. Açıklama Resmi Gazete'de yayımladı. Kararın duyurulmasının ardından ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Taşeron ve kamu işçileri gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, 2021 2. ilave tediye tarihleri açıklandı mı? Taşeron ve kamu işçileri...