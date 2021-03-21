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21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüz binlerce işçiye ikramiye müjdesi... 2021 2. ilave tediye tarihleri açıklandı mı? Taşeron ve kamu işçileri... Yüz binlerce işçiye ikramiye müjdesi... 2021 2. ilave tediye tarihleri açıklandı mı? Taşeron ve kamu işçileri...
Binlerce işçi 2021 yılında yapılacak 2. tediye ödemeleri için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 700 bine yakın taşeron ve kamu işçisine verilen tediye ödemelerinin 2. takvimi belli oldu. Açıklama Resmi Gazete'de yayımladı. Kararın duyurulmasının ardından ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Taşeron ve kamu işçileri gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, 2021 2. ilave tediye tarihleri açıklandı mı? Taşeron ve kamu işçileri...
Giriş Tarihi: 21.03.2021 18:24
2021 yılını yaşadığımız dönemde yüz binlerce işçinin merakla beklediği tediye ödemeleri için gelişmeler yakından takip ediliyor. Toplam 52 günlük olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak veriliyor. 2021 yılına ait tediye ilk taksidi 29 Ocak tarihinde işçilerin hesabına yatmıştı. İkinci taksit ödemesi için gelecek son dakika açıklamaları taşeron ve kamu işçileri tarafından merakla bekleniyor. İşte, 2021 2. ilave tediye tarihleri açıklandı mı? Taşeron ve kamu işçileri...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KAÇ PARA?
Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 2. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 2. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor.
2. ilave tediye ödemesi ne kadar merak edenlere, asgari ücretli bir çalışanın net 52 günlük ikramiye tutarının 3 bin 646 lira olarak hesaplandığını belirtelim. 2021 yılında ise asgari ücret zamlanacağı için hesaplama değişecektir. İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır: