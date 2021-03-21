Antalya-Konya arasındaki Demirkapı Tüneli'nin hizmete gireceği tarih belli oldu

Demirkapı Tüneli'nde fiziki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Projenin hizmete girmesiyle Antalya-Konya arasındaki en kısa güzergah sağlanacak; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm için büyük önem taşıyan bölgeye tesis edilen konforlu ulaşım imkanı daha çok yerli ve yabancı turisti de beraberinde getirecek.