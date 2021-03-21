Yeni göreve hazırlanıyorlar! Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Türkali- 2 kuyusundaki faaliyetlerini tamamlamasının ardından Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışma öncesinde Kanuni sondaj gemisinin de demirli olduğu Filyos Limanı'na geldi. İki milli sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda bir araya geldi. Öte yandan Karadeniz doğalgazının karaya çıkartılacağı yer olan Filyos Limanı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 09:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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