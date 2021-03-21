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0){for(t=0;t
21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni göreve hazırlanıyorlar! Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi Yeni göreve hazırlanıyorlar! Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Türkali- 2 kuyusundaki faaliyetlerini tamamlamasının ardından Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışma öncesinde Kanuni sondaj gemisinin de demirli olduğu Filyos Limanı'na geldi. İki milli sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda bir araya geldi. Öte yandan Karadeniz doğalgazının karaya çıkartılacağı yer olan Filyos Limanı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Giriş Tarihi: 21.03.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 09:50
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı bir televizyon programında Türkali- 2 kuyusunda çalışmalarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi'nin Kuzey Sakarya Sahasındaki Amasra- 1 kuyusunda başlayacağı yeni görevine hazırlandığını açıklamasının ardından gözler Filyos Limanı'na çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih ve Kanuni Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'nda bir araya geldi. Geçen yıl 14 Kasım'da Zonguldak'a gelen Kanuni Sondaj Gemisi, kule montajı ve diğer eksik malzemelerinin tamamlamasının ardından limanda çalışmalarına başladı.
Fatih Sondaj Gemisi ise limanda Kanuni'nin yanına demir attı. İki gemi, nisan ayında Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra- 1 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başlayacak.
Fatih'in sondaj faaliyetlerini yapacağı Amasra- 1 kuyusunda, Kanuni ise sondajların tamamlayıcı ve test işlemlerini yapacak.
Bakan Dönmez'in, hedefin 5 yıl içerisinde 30 ile 40 kuyuya ulaşarak üretimi gerçekleştirmek olduğunu söylemesi de kentte heyecan yarattı.