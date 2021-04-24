24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yüz binlerce işçiye bayram müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye...

Yüz binlerce işçiye bayram müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yüz binlerce işçiye müjdeli haber geldi. İkramiye olarak da bilinen tediyelerin 2021 yılı ikinci taksit ödemesi tarihi belli oldu. Bayramdan önce hesaplara yatırılacak olan tediye ödemelerinin hangi tarihte verileceği merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 17:12
  • 1
  • 10
Yüz binlerce işçiye bayram müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye...

Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren tediye ödemelerinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, taşeron ve kamu işçilerinin her yıl 52 günlük 4 taksit şeklinde aldıkları tediye ödemeleri gündeme geldi. Yılın ilk taksit ödemesi 29 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı. Yılın ikinci ikramiye ödemeleri ise bayramdan önce hesaplarda olacak. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Yüz binlerce işçiye bayram müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye...

2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.

  • 3
  • 10
Yüz binlerce işçiye bayram müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye...

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

  • 4
  • 10
Yüz binlerce işçiye bayram müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye...

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

  • 5
  • 10
Yüz binlerce işçiye bayram müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye...

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.