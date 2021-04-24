Yüz binlerce işçiye bayram müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yüz binlerce işçiye müjdeli haber geldi. İkramiye olarak da bilinen tediyelerin 2021 yılı ikinci taksit ödemesi tarihi belli oldu. Bayramdan önce hesaplara yatırılacak olan tediye ödemelerinin hangi tarihte verileceği merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 17:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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