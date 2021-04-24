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Haberler Galeri Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...

Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' müjdesi geldi. Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Bu gelişmelerin ardından gözler yıllık izinlere çevrildi. Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, yıllık izin haklarının olup olmadığını merak ediyor. Peki, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar yıllık izin kullanabilir mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 16:35
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Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...

Kısa çalışma ödeneği alanlar yıllık izin kullanabilir mi? Kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikta tatil planları da şimdiden yapılmaya başlandı. Kısa çalışma süresinin uzatılmasını ardından bu ödenekten faydalanan vatandaşlar, yıllık izin ile ilgili detayları araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...

Nisan ayının yavaş yavaş sonlarına doğru gelinirken gözler yaz tatiline çevrildi. İzin planları yapmaya kalkan vatandaşlar, kısa çalışma süresi içerisinde yıllık izin olup olmayacağı konusunda detayları merak ediyor. İşçi ve memurlarda anayasal bir hak olan 'yıllık izin' ile ilgili son yapılan düzenlemelerle artık toplam izinler ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor.

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Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...

Yeni Asır'dan Faruk Erdem, yıllık izin ile ilgili detayları açıkladı. İşte yıllık izin ile ilgili merak edilen soruların yanıtı:

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Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...

KİMLER KULLANABİLİR?

Tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor.

1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 yıl arası 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için 26 gün izne hak kazanılır. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor. Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır. Basın İş Yasası'na tabi çalışan gazetecilerde ise bulundukları işyeri değil, meslekteki tüm kıdemlerine bakılarak yıllık izin süreleri belirleniyor.

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Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...

1 YILI DOLDURMAYANIN İZNİ OLABİLİR Mİ?

Yasa gereği 1 yılını doldurmayan çalışan izin kullanamaz.

Fakat işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabilir. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir.