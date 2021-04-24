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Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' müjdesi geldi. Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Bu gelişmelerin ardından gözler yıllık izinlere çevrildi. Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, yıllık izin haklarının olup olmadığını merak ediyor. Peki, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar yıllık izin kullanabilir mi? İşte haberin detayları...