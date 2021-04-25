Açıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bayram ikramiyeleri öne çekilmişti. Emekliler aynı gelişmenin bu senede yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan tarafından geldi. Emeklilerin bayram ikramiyelerine yapılacak zamda 3 kriter önplana çıkıyor. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?