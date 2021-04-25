HaberlerGaleriAçıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?
Açıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban bayramında zamlı bayram ikramiyelerini cebine koyacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağını açıkladı. Hal böyle olunca vatandaşlar zam yapılacak miktarı öğrenmeye çalışıyor. İşte, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?