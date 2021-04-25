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Haberler Galeri Açıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Açıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban bayramında zamlı bayram ikramiyelerini cebine koyacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağını açıkladı. Hal böyle olunca vatandaşlar zam yapılacak miktarı öğrenmeye çalışıyor. İşte, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 25.04.2021 18:22
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Açıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bayram ikramiyeleri öne çekilmişti. Emekliler aynı gelişmenin bu senede yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan tarafından geldi. Emeklilerin bayram ikramiyelerine yapılacak zamda 3 kriter önplana çıkıyor. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin mayıs ayının başında ödeneceğini, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ayının ortasına doğru gerçekleşeceğini açıkladı. Henüz yeni ikramiye tutarı belli olmadı.

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Açıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak'taki yüzde 8.36'lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması.

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Açıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak. Ayrıca emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.

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Açıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da isteniyor.