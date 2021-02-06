Yüz binlerce işçi bu tarihe kilitlendi! 2021 ikinci ikramiye tarihi belli oldu! Taşeron 2. tediye ödemeleri...

500 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren ilave tediye ödemelerinin ilki gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yaımlanan karar ile birlikte ikinci tediye ödemelerinin de tarihi belli oldu. 4 eşit parçada 13'er günlük olarak yatırılan ve toplam 52 gün olan ikramiyelerin ikinci ödeme takvimi merak ediliyor. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemelerinin tarihlerini ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte 2021 ikinci taşeron ilave tediye tarihleri...