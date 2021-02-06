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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüz binlerce işçi bu tarihe kilitlendi! 2021 ikinci ikramiye tarihi belli oldu! Taşeron 2. tediye ödemeleri... Yüz binlerce işçi bu tarihe kilitlendi! 2021 ikinci ikramiye tarihi belli oldu! Taşeron 2. tediye ödemeleri...
500 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren ilave tediye ödemelerinin ilki gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yaımlanan karar ile birlikte ikinci tediye ödemelerinin de tarihi belli oldu. 4 eşit parçada 13'er günlük olarak yatırılan ve toplam 52 gün olan ikramiyelerin ikinci ödeme takvimi merak ediliyor. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemelerinin tarihlerini ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte 2021 ikinci taşeron ilave tediye tarihleri...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 15:38
Taşeron ikinci tediye ödemeleri ne zaman? Yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren 2021 tediye ödemeleri başladı. Bu yılki ilk 26 günlük tediye ödemelerinin 13 günlük ilk taksidi 29 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. Her yıl 52 günlük ikramiye alan 4D'li taşeron işçilere yılın 13 günlük ikinci taksit ödemesi tarihi de duyuruldu. 2021 tediye tutarları ve ödeme takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 taşeron 2. tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.