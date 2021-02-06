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Son dakika: İş dünyasına büyük kolaylık! Öncelik onların! Yeni dönem başlıyor: Esnek sistem

Son dakika haberi... Pandemiye rağmen ekonomi alanında büyük atılımlar yapan Türkiye, yatırımcısına büyük kolaylıklar sağlayacak. Yatırımcıya sağlanacak destekler Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda geniş yer buldu. Özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacak. Öte yandan Mevcut yatırım teşvik sisteminde yatırımcıya esnek bir sistem hayata geçirilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 10:11
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Son dakika: İş dünyasına büyük kolaylık! Öncelik onların! Yeni dönem başlıyor: Esnek sistem
İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacak. 11. Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere atılacak adımlara geniş yer verildi. İşte 10 maddede iş dünyasına kolaylık rehberi:
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İş dünyasına büyük kolaylık! Öncelik onların! Yeni dönem başlıyor: Esnek sistem

1- Özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacak. Kamu idareleri ile yatırımcılar arasında çıkan yatırım uyuşmazlıklarını karara bağlayacak "yatırım ombudsmanlığı" sistemi oluşturulacak.

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Son dakika: İş dünyasına büyük kolaylık! Öncelik onların! Yeni dönem başlıyor: Esnek sistem
2- İlgili bakanlıklarda yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, yatırımcı taleplerini değerlendirecek ve çözüm önerileri geliştirecek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak “Yatırım Koordinasyon Birimleri” oluşturulacak.
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Son dakika: İş dünyasına büyük kolaylık! Öncelik onların! Yeni dönem başlıyor: Esnek sistem
3- Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma süreleri ilgili idare tarafından önceden belirlenecek ve ilan edilecek. Öngörülen süreden sapma olması halinde belirlenen yeni süre gerekçesiyle birlikte yatırımcıya bildirilecek.
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Son dakika: İş dünyasına büyük kolaylık! Öncelik onların! Yeni dönem başlıyor: Esnek sistem
4- İş ve yatırım ortamını etkileyen bürokratik süreçler basitleştirilecek, mevzuat düzenlemelerinin etkinliği ve öngörülebilirliği artırılacak ve yatırım süreçlerini etkileyen maliyetler azaltılacak.