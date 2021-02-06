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Son dakika: İş dünyasına büyük kolaylık! Öncelik onların! Yeni dönem başlıyor: Esnek sistem
Son dakika haberi... Pandemiye rağmen ekonomi alanında büyük atılımlar yapan Türkiye, yatırımcısına büyük kolaylıklar sağlayacak. Yatırımcıya sağlanacak destekler Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda geniş yer buldu. Özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacak. Öte yandan Mevcut yatırım teşvik sisteminde yatırımcıya esnek bir sistem hayata geçirilecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 10:01Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 10:11