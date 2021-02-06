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Fiyatı çakıldı kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Koronavirüs salgını sonrasında araba fiyatlarında yaşanan artıl henüz durmuş değil. Birçok otomobil markalar fiyatlarında yaşanan artıştan SUV model araçlar etkilenmedi. Fiyatların yerinde saymasının ardından alım-satım yapılan ilan sitelerinde en çok sorgulanan modeller arasında SUV araçlar yer alıyor. Salgın döneminde toplu taşıma kullanmak istemeyeb ve şehir ortamanından uzaklaşmak için ideal model olan SUV araçların fiyatları sorgulanmaya başladı. İşte, en ucuz SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 16:19
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Fiyatı çakıldı kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Salgın sürecinde şehir ortamından uzak durmak ve toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler araba almak istiyor. Fiyatların yükselişe geçmesinin ardından, fiyatı çakılı kalan SUV model araçlarda talep patlaması yaşanıyor. İşte en ucuz SUV araçlar...

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Fiyatı çakıldı kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-130 bin lira

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Fiyatı çakıldı kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-120 bin lira

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Fiyatı çakıldı kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Suzuki Vitara

2016 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatı çakıldı kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

KIA Sportage

2015 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 90-120 bin lira