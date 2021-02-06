Fiyatı çakıldı kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Koronavirüs salgını sonrasında araba fiyatlarında yaşanan artıl henüz durmuş değil. Birçok otomobil markalar fiyatlarında yaşanan artıştan SUV model araçlar etkilenmedi. Fiyatların yerinde saymasının ardından alım-satım yapılan ilan sitelerinde en çok sorgulanan modeller arasında SUV araçlar yer alıyor. Salgın döneminde toplu taşıma kullanmak istemeyeb ve şehir ortamanından uzaklaşmak için ideal model olan SUV araçların fiyatları sorgulanmaya başladı. İşte, en ucuz SUV araçlar...