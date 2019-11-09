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Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden 12.5 milyonu aşkın kişi emekli oldu. Emeklilere her ay belirlenen günlerde maaşlar ödeniyor. Birçok emekli maddi refahını arttırmak için çalışmaya devam ediyor. Emekli olduktan sonra çalışmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmeden çalıştırılırsa cezai yaptırım uygulanıyor. Emeklilerin çalıştığının bildirilmemesi yasa dışı işçi çalıştırma kapsamına giriyor. Üstelik SGDP'nin ödenmemesi emeklilerin tüm haklarını da ortadan kaldırıyor. Emekliler, çalıştıkları işte hiçbir hak elde edememiş oluyor. Peki, emekli olduktan sonra çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? İşte emeklilerin merak ettiği soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 10:39
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Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Milyonlarca işçi, memur, esnaf emeklisi çalışmaya devam ediyor. Bunların çoğunluğu sigortasız olarak çalışıyor. Sigortasız çalışan emeklilerin iş güvencesi bulunmuyor, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi haklardan mahrum kalıyorlar. Emekli de olsa sigortasız işçi çalıştırmanın suç olduğunun altını çizmek gerekiyor. Denetimlerde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işveren hakkındaki tüm yaptırımlar, emekli işçiyi sigortasız çalıştıranlara da uygulanıyor.

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Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Emekli bir kişi 4/a'lı olarak sigortalı çalışmaya başladığında iki seçenekten birini tercih etmek zorunda. Ya emekli aylığını kestirip normal sigorta primine tabi olur ya da emekli aylığını kestirmeden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışır.

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Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Hangi statüde emekli olursa olsun, emekli aylığını kestirmeden 4/a'lı çalışanlar SGDP ödemek zorunda. SGDP, brüt ücretin yüzde 30'u üzerinden alınıyor. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığına karşı da yüzde 2 oranında kısa vadeli sigorta primi kesiliyor.

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Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

En çok merak edilen konulardan birini, emekli işçilerin ödediği SGDP'nin emekli aylığına katkısı olup olmadığı oluşturuyor. Hemen cevaplayalım, SGDP'nin emekli aylığına hiçbir katkısı bulunmuyor. SGDP ödeyerek çalışmaya devam etmek, 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olan emeklilere tanınan istisnai bir hak.

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Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

1 Ekim 2008'den sonra çalışmaya başlayanlar gelecekte emekli olduklarında, aylıklarını kestirmeden hiçbir işte çalışamayacaklar. SGDP ödeyerek emekli aylığını kestirme hakkından yararlanamayacaklar.