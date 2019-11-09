Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden 12.5 milyonu aşkın kişi emekli oldu. Emeklilere her ay belirlenen günlerde maaşlar ödeniyor. Birçok emekli maddi refahını arttırmak için çalışmaya devam ediyor. Emekli olduktan sonra çalışmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmeden çalıştırılırsa cezai yaptırım uygulanıyor. Emeklilerin çalıştığının bildirilmemesi yasa dışı işçi çalıştırma kapsamına giriyor. Üstelik SGDP'nin ödenmemesi emeklilerin tüm haklarını da ortadan kaldırıyor. Emekliler, çalıştıkları işte hiçbir hak elde edememiş oluyor. Peki, emekli olduktan sonra çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? İşte emeklilerin merak ettiği soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 10:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





