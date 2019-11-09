Altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?
Altın fiyatları hafta sonu merakla araştırılıyor Haftanın son işlem gününde sert düşen altının gram fiyatı 270 TL seviyesine doğru çekildi. Çeyrek altın 445 TL'nin altına gerilerken, tam altın 1.770 TL'nin altında... Altındaki düşüş eğilimi birikimcileri tedirgin ederken, altın alacak olanları sevindirdi. Peki, Altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.11.2019 09:26Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 09:38