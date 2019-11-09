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Altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Altın fiyatları hafta sonu merakla araştırılıyor Haftanın son işlem gününde sert düşen altının gram fiyatı 270 TL seviyesine doğru çekildi. Çeyrek altın 445 TL'nin altına gerilerken, tam altın 1.770 TL'nin altında... Altındaki düşüş eğilimi birikimcileri tedirgin ederken, altın alacak olanları sevindirdi. Peki, Altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 09:38
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Altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Altın fiyatları 9 Kasım sabahında merakla araştırılıyor. Cuma günü sert düşen altın fiyatları yatırımcıları tedirgin etti. ONS altın 1500 dolar seviyesinde 1460 doların altına kadar çekildi. Gram altın, çeyrek altın ve tm altın başta olmak üzere tüm altın çeşitlerinde fiyatlar kritik seviyelerin altına geriledi. Peki, altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte detaylar...

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Altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

1445 DOLARA KADAR ÇEKİLEBİLİR

Ziraat Yatırım dün yaptığı değerlendirmede 1465 doların altına bir gerilemenin söz konusu olması halinde 1.445 dolara kadar düşüş olabileceği belirtildi. İşe Ziraat Yatırım'ın dünkü değerlendirmesi...

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Altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

ABD – Çin arasında tarifelerin karşılıklı geri çekilmesinin gündeme gelmesi dün risk iştahını destekledi. Diğer yandan, risk iştahındaki güçlü görüntü sonrasında küresel çapta tahvil faizlerinde sert yükselişler yaşandı.

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Altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

ABD 10 yıllık tahvil faizi de %1,97 seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları ise Mayıs 2017'den bu yana en kötü haftasını geçirdi ve 1.460'lara kadar geri çekildi.

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Altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Bugüne baktığımızda ons altın 1.470 seviyesi etrafında seyrediyor. 1.475 seviyesi yakın direncinin üzerinde 1.484 hedefe girebilir. 1.465 desteğinin altında 1.4445 gündeme gelebilir.