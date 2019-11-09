Altın fiyatları 9 Kasım sabahında merakla araştırılıyor. Cuma günü sert düşen altın fiyatları yatırımcıları tedirgin etti. ONS altın 1500 dolar seviyesinde 1460 doların altına kadar çekildi. Gram altın, çeyrek altın ve tm altın başta olmak üzere tüm altın çeşitlerinde fiyatlar kritik seviyelerin altına geriledi. Peki, altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte detaylar...