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Haberler Galeri Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri

Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri

Tediye ödeme tarihleri ne zaman? Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin üçüncü ve dördüncü taksitlerin verileceği tarih belli oldu. Kurban Bayramı öncesinde yüz binlerce çalışana verilecek ikramiye için geri sayım başladı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tediye bekleyen vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, ilave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 14:47
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Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri

İlave tediye ödemeleri ne zaman? Cumhurbaşkanı kararları ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 200 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle, 2020 tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren tediye ödemelerin ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ilave tediye ne zaman yatacak? İşte 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazetete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu.

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Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri

Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.

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Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.

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Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.