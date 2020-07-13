Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri

Tediye ödeme tarihleri ne zaman? Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin üçüncü ve dördüncü taksitlerin verileceği tarih belli oldu. Kurban Bayramı öncesinde yüz binlerce çalışana verilecek ikramiye için geri sayım başladı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tediye bekleyen vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, ilave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri...