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Son dakika: Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır?
Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi açık kapı başvurusu ile vatandaşlar 500 TL ödeme yapılacağı iddia edilmişti. Kurban Bayramı öncesi aynı beklenti içinde olan vatandaşlar bayram parası ( harçlığı) ödemesi yapılıp yapılmayacağı konusunu araştırmaya başladı. Peki, Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 13.07.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 16:07
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