13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır?

Son dakika: Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır?

Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi açık kapı başvurusu ile vatandaşlar 500 TL ödeme yapılacağı iddia edilmişti. Kurban Bayramı öncesi aynı beklenti içinde olan vatandaşlar bayram parası ( harçlığı) ödemesi yapılıp yapılmayacağı konusunu araştırmaya başladı. Peki, Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 16:07
  • 1
  • 14
Son dakika: Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır?

Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır? Sorusunun cevabı bayram öncesi arama motorlarında sıkça araştırılan konula arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesi sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre vatandaşlara 400 TL bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. Kurban Bayramı öncesinde bu kez açık kapı üzerinden yapılacak başvuru ile 500 TL bayram parası alınabileceği iddia edildi. Biz de sizler için detayları araştırdık. İşte detaylar ahaber.com.tr'de...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Son dakika: Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır?

Vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle valiliklere ya da kaymakamlıklara gitmek yerine e-devlet üzerinden Açık Kapı uygulamasına tıklayarak yardım başvurusunda bulunabiliyor.

  • 3
  • 14
Son dakika: Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır?

17 farklı alanda 322 konunun yer aldığı uygulamada vatandaşlar, devlet kanalları üzerinden yardım alıp alamayacağını öğrenmeye çalışıyor. Son dönemde adından sıkça söz ettiren uygulama 500 lira açık kapı sosyal yardımı iddiaları ile de gündeme geldi.

  • 4
  • 14
Son dakika: Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır?

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

Benzer bir iddia geçtiğimiz haftalarda da ortaya atılmış, İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı.

  • 5
  • 14
Son dakika: Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır?

Bakanlık Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada "Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer vermişti.