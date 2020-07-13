Son dakika: Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır?

Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Açık kapı başvurusu nereden yapılır? Sorusunun cevabı bayram öncesi arama motorlarında sıkça araştırılan konula arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesi sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre vatandaşlara 400 TL bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. Kurban Bayramı öncesinde bu kez açık kapı üzerinden yapılacak başvuru ile 500 TL bayram parası alınabileceği iddia edildi. Biz de sizler için detayları araştırdık. İşte detaylar ahaber.com.tr'de...