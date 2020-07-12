Son dakika! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusunun cevabı uzun süredir kamuoyunu meşgul eden konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara olacağı merak ediliyordu. Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur olmak üzere yaklaşık 12 milyon emekli bu haberi bekliyordu. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 18:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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