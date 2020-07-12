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Haberler Galeri Son dakika! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

Son dakika! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusunun cevabı uzun süredir kamuoyunu meşgul eden konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara olacağı merak ediliyordu. Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur olmak üzere yaklaşık 12 milyon emekli bu haberi bekliyordu. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 18:15
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Son dakika! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 12 milyon emeklinin dört gözle beklediği Kurban Bayramı emekli ödemelerinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

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Son dakika! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

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Son dakika! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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Son dakika! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

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Son dakika! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.