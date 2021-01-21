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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüz binlerce çalışana ikramiye! 4D'li taşeron işçi 2021 1. tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Takvim belli oldu Yüz binlerce çalışana ikramiye! 4D'li taşeron işçi 2021 1. tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Takvim belli oldu 500 bine yakın çalışanı ilgilendiren ilave tediye ödemeleri heyecanla bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu yılki ilk 26 günlük ödeme takvimi belli oldu. 4 eşit parçada 13'er günlük olarak yatırılan ve toplam 52 gün olan ikramiyelerin ilki için geri sayım başladı. Her yıl gerçekleştirilen tediye ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte 2021 ilave tediye ödeme tarihleri... Giriş Tarihi: 21.01.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 11:18
Taşeron işçilerin ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz yıllarda kamuda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kadroya geçirilmişti. Bu işçiler ile birlikte kamuda çalışan işçiler toplu sözleşme yapılıyor. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemeleri alan kamu işçileri, ödemelerin bu yıl hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, 4D'li taşeron işçi 2021 1. tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 1. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.
KİM, NE KADAR ALACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, son yazısında kamu işçilerine yapılan tediye tutarlarını kaleme aldı.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.