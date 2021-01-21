Yüz binlerce çalışana ikramiye! 4D'li taşeron işçi 2021 1. tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Takvim belli oldu

500 bine yakın çalışanı ilgilendiren ilave tediye ödemeleri heyecanla bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu yılki ilk 26 günlük ödeme takvimi belli oldu. 4 eşit parçada 13'er günlük olarak yatırılan ve toplam 52 gün olan ikramiyelerin ilki için geri sayım başladı. Her yıl gerçekleştirilen tediye ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte 2021 ilave tediye ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 21.01.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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