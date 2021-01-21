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Sosyal yardım başvurusu | 65 yaş aylığı ne kadar | Kimler engelli maaşı alabilir | Güzel haber geldi! İşte yeni rakamlar

Son dakika: Sosyal yardım başvurusu | Sosyal yardım parası ne kadar | Devlet birçok kalemde zor durumda olan vatandaşına yardım ediyor. Sosyal yardım adı altında dağıtılan bu paralar, asgari ücretin belli olmasıyla birlikte yeniden güncellendi. 65 yaş aylığından engelli aylığına, evde bakım maaşına kadar birçok ödeme de zamlandı.

Giriş Tarihi: 21.01.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 09:40
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Sosyal yardım başvurusu | 65 yaş aylığı ne kadar | Kimler engelli maaşı alabilir | Güzel haber geldi! İşte yeni rakamlar

Asgari ücretteki artışla birlikte salgın döneminde işverenlere ve çalışanlara ödenen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği de zamlandı. Hangi ödemeler, ne kadar arttı ve bu ödemelerden kimler, nasıl yararlanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım başvurusu | 65 yaş aylığı ne kadar | Kimler engelli maaşı alabilir | Güzel haber geldi! İşte yeni rakamlar
65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi, herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödüyor.
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Sosyal yardım başvurusu | 65 yaş aylığı ne kadar | Kimler engelli maaşı alabilir | Güzel haber geldi! İşte yeni rakamlar
Emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar yaşlılık aylığından yararlanamıyor.
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Sosyal yardım başvurusu | 65 yaş aylığı ne kadar | Kimler engelli maaşı alabilir | Güzel haber geldi! İşte yeni rakamlar
Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor.
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Sosyal yardım başvurusu | 65 yaş aylığı ne kadar | Kimler engelli maaşı alabilir | Güzel haber geldi! İşte yeni rakamlar
Buna göre aylık geliri 941 liranın altında olanlar 65 yaş aylığı alabilecek. Bu yılın ocak ayında ise 65 yaş aylıkları yüzde 7.33 zamlanarak, 763.6 lira oldu.