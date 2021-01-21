Sosyal yardım başvurusu | 65 yaş aylığı ne kadar | Kimler engelli maaşı alabilir | Güzel haber geldi! İşte yeni rakamlar

Son dakika: Sosyal yardım başvurusu | Sosyal yardım parası ne kadar | Devlet birçok kalemde zor durumda olan vatandaşına yardım ediyor. Sosyal yardım adı altında dağıtılan bu paralar, asgari ücretin belli olmasıyla birlikte yeniden güncellendi. 65 yaş aylığından engelli aylığına, evde bakım maaşına kadar birçok ödeme de zamlandı.

Giriş Tarihi: 21.01.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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