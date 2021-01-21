Son dakika: SGK'dan milyonlarca vatandaşa uyarı: 1 Şubat'ta sona eriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Vergi borcu olanlar için yapılandırma başvuru süreci devam ediyor. Motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli gibi birçok borcun yapılandırması için alınan başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar için SGK'dan son gün uyarısı geldi. Peki, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.01.2021 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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