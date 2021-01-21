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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: SGK'dan milyonlarca vatandaşa uyarı: 1 Şubat'ta sona eriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay Son dakika: SGK'dan milyonlarca vatandaşa uyarı: 1 Şubat'ta sona eriyor! Başvuru yapmak oldukça kolay Vergi borcu olanlar için yapılandırma başvuru süreci devam ediyor. Motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli gibi birçok borcun yapılandırması için alınan başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar için SGK'dan son gün uyarısı geldi. Peki, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 21.01.2021 12:10
27 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren borç yapılandırma süreci devam ediyor. Kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile trafik para cezası ve diğer idari para cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlarına yapılandırma imkanı sunulan düzenlemede başvuruların bitmesine kısa süre kaldı. Borç yapılandırma yapmak isteyen vatandaşların 1 Şubat'a kadar başvuru yapması gerekiyor. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SGK'DAN SON GÜN UYARISI
Son dakika haberine göre, Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz, kuruma pirim borcu olanları 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurusuna davet etti. İl Müdürü Deniz,
"Sadece pirim borcu değil, idari para cezaları, iş ve mesleki hastalık cezaları da bu yapılandırmaya dahil" dedi.
Yapılandırmanın büyük kolaylık ve avantajlar sağladığını dile getiren İl Müdürü Deniz, sigortalı çalıştıran işverenlerce e-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalıların ise e-Devlet üzerinden talepte bulunabileceğini belirtti. Şahsen ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine de başvuru yapılabileceğini sözlerine ekleyen İl Müdürü Deniz, yapılandırmanın sadece prim borcunu kapsamadığını, aynı zamanda idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur (4-b) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyasını da kapsadığı söyledi.
SGK İl Müdürü Deniz, şöyle konuştu:
"Borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90'ının silinecek, taksitle ödemeyi tercih eden borçluların ise 2'şer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle çok avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapabilecekler. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak, yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde 'borcu yoktur' yazısının alınabilecek" dedi.
SGK İl Müdürü Deniz, yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacağını söyledi.