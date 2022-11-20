Yusufeli Barajı’nın açılışına sayılı günler kaldı! Enerji üretimine büyük katkı verecek

11 Temmuz 2018'de başlanan Yusufeli Barajı gövde inşaatı da 4 milyon 61 bin metreküp beton kullanılarak 24 Haziran 2021'de tamamlanarak son şeklini aldı.

YILLIK 4,1 MİLYAR LİRA GELİR

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.