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Haberler Galeri Tarım Kredi'de BÜYÜK HAFTA SONU indirimi! Yumurta 30.50, Ayçiçek yağı 34.90 TL... İşte 20-30 Kasım fiyatı düşen ürünler... Bakmayan pişman olur!

Tarım Kredi'de BÜYÜK HAFTA SONU indirimi! Yumurta 30.50, Ayçiçek yağı 34.90 TL... İşte 20-30 Kasım fiyatı düşen ürünler... Bakmayan pişman olur!

Tarım Kredi Market ürünlerinde indirimler devam ediyor. 20-30 Kasım aralığında fiyatı düşen ürünlerin listesi yayımlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında temel ve ihtiyaç ürünlerinde uygulanan indirimler tüm hızıyla sürerken Tarım Kredi Marketlerinde 20-30 Kasım aralığında indirime giren ürünler belli oldu. İşte Tarım Kredi Market en yeni indirim kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:12
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Bakmayan pişman olur! Tarım Kredi’de BÜYÜK HAFTA SONU indirimi! Yumurta 30.50, Ayçiçek yağı 34.90 TL... İşte 20-30 Kasım fiyatı düşen ürünler...

Tarım Kredi market indirim kataloğu sıklıkla vatandaş tarafından araştırılıyor. Ayçiçek yağı, sucuk, yumurta, dondurulmuş ürünler gibi pek çok üründe indirim uygulanırken fiyatlar da en dip seviyelere çekiliyor. Yumurta 30.50, ayçiçek yağı 34.90'den satışa sunuluyor. Peki Tarım Kredi Marketlerde hangi ürünler indirimde. İşte güncel Tarım Kredi Market kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakmayan pişman olur! Tarım Kredi’de BÜYÜK HAFTA SONU indirimi! Yumurta 30.50, Ayçiçek yağı 34.90 TL... İşte 20-30 Kasım fiyatı düşen ürünler...

Donuk Gövde Tavuk 31,00 TL

Donuk tavuk sarma 42,25 TL

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Bakmayan pişman olur! Tarım Kredi’de BÜYÜK HAFTA SONU indirimi! Yumurta 30.50, Ayçiçek yağı 34.90 TL... İşte 20-30 Kasım fiyatı düşen ürünler...

Pakmaya ürünlerine özel yüzde 20 indirim fırsatı

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Bakmayan pişman olur! Tarım Kredi’de BÜYÜK HAFTA SONU indirimi! Yumurta 30.50, Ayçiçek yağı 34.90 TL... İşte 20-30 Kasım fiyatı düşen ürünler...

Beyaz peynir 69,90 TL

İzmir Tulum 49,90 TL

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Bakmayan pişman olur! Tarım Kredi’de BÜYÜK HAFTA SONU indirimi! Yumurta 30.50, Ayçiçek yağı 34.90 TL... İşte 20-30 Kasım fiyatı düşen ürünler...

Ayçiçek yağı 34,90 TL