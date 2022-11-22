22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ! | TOKİ Gaziantep NİHAİ ve YEDEK kura sonuçları... ŞEHİTKAMİL, ŞAHİNBEY ilçelerinin kura çekimi

TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ! | TOKİ Gaziantep NİHAİ ve YEDEK kura sonuçları... ŞEHİTKAMİL, ŞAHİNBEY ilçelerinin kura çekimi

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Gaziantep ilinin Şehitkamil ilçesinin kura çekimi bugün saat 10:00'da başlayacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Gaziantep kura çekimi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki TOKİ Gaziantep isim listesi yayımlandı mı? Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin kura sonuçları nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:27
  • 1
  • 17
TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ! TOKİ Gaziantep NİHAİ ve YEDEK kura sonuçları... ŞAHİNBEY, ŞEHİTKAMİL ilçelerinin kura çekimi

TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişkleri tüm heyecanıyla sürüyor. Gaziantep'te toplamda 9 ilçenin kura çekimi 6 günde tamamlanacak. Bugün Şehitkamil ilçesinin kura sonuçları açıklanacak. Peki Gaziantep Şehitkamil kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ! TOKİ Gaziantep NİHAİ ve YEDEK kura sonuçları... ŞAHİNBEY, ŞEHİTKAMİL ilçelerinin kura çekimi

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Gaziantep TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

  • 3
  • 17
TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ! TOKİ Gaziantep NİHAİ ve YEDEK kura sonuçları... ŞAHİNBEY, ŞEHİTKAMİL ilçelerinin kura çekimi

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ 6 GÜNDE TAMAMLANACAK

9 ilçede toplamda 10 bin 24 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Gaziantep kura çekilişi 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek. Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak.

  • 4
  • 17
TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ! TOKİ Gaziantep NİHAİ ve YEDEK kura sonuçları... ŞAHİNBEY, ŞEHİTKAMİL ilçelerinin kura çekimi

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

18 Kasım 2022: Nizip, Islahiye

19 Kasım 2022: Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış

  • 5
  • 17
TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ! TOKİ Gaziantep NİHAİ ve YEDEK kura sonuçları... ŞAHİNBEY, ŞEHİTKAMİL ilçelerinin kura çekimi

20-21 Kasım 2022: Şahinbey

22-23 Kasım 2022: Şehitkamil