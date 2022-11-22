TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ! | TOKİ Gaziantep NİHAİ ve YEDEK kura sonuçları... ŞEHİTKAMİL, ŞAHİNBEY ilçelerinin kura çekimi

TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişkleri tüm heyecanıyla sürüyor. Gaziantep'te toplamda 9 ilçenin kura çekimi 6 günde tamamlanacak. Bugün Şehitkamil ilçesinin kura sonuçları açıklanacak. Peki Gaziantep Şehitkamil kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?