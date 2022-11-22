22 Kasım 2022, Salı
TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ! | TOKİ Gaziantep NİHAİ ve YEDEK kura sonuçları... ŞEHİTKAMİL, ŞAHİNBEY ilçelerinin kura çekimi
TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Gaziantep ilinin Şehitkamil ilçesinin kura çekimi bugün saat 10:00'da başlayacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Gaziantep kura çekimi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki TOKİ Gaziantep isim listesi yayımlandı mı? Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:27
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