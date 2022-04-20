Yurt dışında gördü, Türkiye’de yetiştirmeye başladı! 1 dönümden 35 bin TL kazanç

"NEDEN İLÇEMİZDE SADECE ÇELTİK ÜRETİMİNE HAPİS OLSUN"

İlk dikildiğinde 25 santimetre olan goji berry fidanları şu anda ikinci yılında yaklaşık 2 metreye ulaştı. Bu yıl küçük oranda meyve verecek olan fidanlardan tam verimin dikiminin 3. yılında almaya başlayacaklarını söyleyen Kemal Dümenci, "Bu ürünü ben ilk Malta'ya bir markette gördüm. Orada aklımda kaldı. Türkiye'ye geldiğimde ithalatçısı ile tanıştım. İthalatçısından bir miktar alıp tadına baktım. Bu ürünün yaban mersini ile kiraz benzeri bir tadı var. Sonra bu ürünü neden ilçemizde yetiştirmeyelim, neden ilçemizde sadece çeltik üretimine hapis olsun, goji berry neden üretilmesin diye düşündüm. Sonra da ilçede boş duran iki arazimde toprak tahlilleri yaptırdım. Çıkan analiz sonuçlarına göre bu ürünün burada yetiştirilebileceğine inanıp yaklaşık 9 dönümlük bir alana diktim. Şuanda fidanların dikilmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl gibi zaman geçti. Beklediğimiz gelişimi sağlamış durumda. Bu yıl inşallah meyve almaya başlayacağız" dedi.

