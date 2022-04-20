O tarihte hesaplarda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK, Bağ- Kur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği ikramiye tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesinin hangi tarihte verileceğini açıkladı. Öte yandan ikramiyelerin ne kadar olduğu da belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? İşte cevaplar...