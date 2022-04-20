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Haberler Galeri O tarihte hesaplarda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?

O tarihte hesaplarda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK, Bağ- Kur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği ikramiye tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesinin hangi tarihte verileceğini açıkladı. Öte yandan ikramiyelerin ne kadar olduğu da belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 12:37
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O tarihte hesaplarda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?

Emeklileri bayram ettirecek açıklama geldi. 2022 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi duyurdu. Bakan Bilgin'in bayram ikramiyesi ile ilgili açıkamalarının ardından ikramiyeerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O tarihte hesaplarda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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O tarihte hesaplarda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?

2022 BAYRAMI İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bakan Bilgin, bayram ikramiyesi artışı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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O tarihte hesaplarda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

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O tarihte hesaplarda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?

Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor."