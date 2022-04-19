1800 gün prim ödeyene 3 maaş imkanı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için geçerli! Hemen SGK'ya dilekçe ile başvuru yapın...

SGK tarafından sigortası olan ve emekli maaşı olan kadınlara çift maaş alma imkanı sağlıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı farketmeksizin herhangi bir emekliliği olan kadınlar, vefat eden eşinin maaşını da alabiliyor. Kanuna göre, maaşın alınabilmesi için belirli tarihler öncesinde ve sonrasında prim günlerinin ödenmiş olması şartı var. Bu şartları taşıyan vatandaşlar maaş ödemesinden yararlanıyor. Böylelikle 3 maaş almak mümkün oluyor. İşte 3 maaş müjdesinin detayları...