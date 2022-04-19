19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1800 gün prim ödeyene 3 maaş imkanı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için geçerli! Hemen SGK'ya dilekçe ile başvuru yapın...

1800 gün prim ödeyene 3 maaş imkanı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için geçerli! Hemen SGK'ya dilekçe ile başvuru yapın...

SGK tarafından sigortası olan ve emekli maaşı olan kadınlara çift maaş alma imkanı sağlıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı farketmeksizin herhangi bir emekliliği olan kadınlar, vefat eden eşinin maaşını da alabiliyor. Kanuna göre, maaşın alınabilmesi için belirli tarihler öncesinde ve sonrasında prim günlerinin ödenmiş olması şartı var. Bu şartları taşıyan vatandaşlar maaş ödemesinden yararlanıyor. Böylelikle 3 maaş almak mümkün oluyor. İşte 3 maaş müjdesinin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022 21:33 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 21:42
  • 1
  • 14
1800 gün prim ödeyene 3 maaş imkanı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için geçerli! Hemen SGK’ya dilekçe ile başvuru yapın...

SGK son dakika duyurdu. O tarihe dikkat etmek gerekiyor. 3 emekli aylığı almak mümkün. Sigortalı veya emekli olan vatandaşlara bazı durumlarda ikinci maaş alabiliyor. Fakat pek çok insan iki maaşın aynı alındığını bilmeden başvuruda bulunmuyor. Bu şartları sağlayanlar, babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor. İşte, 3 emekli maaşı almak imkanı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
1800 gün prim ödeyene 3 maaş imkanı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için geçerli! Hemen SGK’ya dilekçe ile başvuru yapın...

Sigortalı veya emekli olan vatandaşlara bazı durumlarda ikinci maaş alabiliyor. Fakat pek çok insan iki maaşın aynı alındığını bilmeden başvuruda bulunmuyor.

  • 3
  • 14
1800 gün prim ödeyene 3 maaş imkanı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için geçerli! Hemen SGK’ya dilekçe ile başvuru yapın...

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş ama hakkına sahip.

  • 4
  • 14
1800 gün prim ödeyene 3 maaş imkanı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için geçerli! Hemen SGK’ya dilekçe ile başvuru yapın...

Kadınlara sosyal güvenlikte sağlanan özel haklardan biri olan hem anne-baba hem de eş üzerinden bağlanan maaşlar, belli şartlarla bağlanıyor.

  • 5
  • 14
1800 gün prim ödeyene 3 maaş imkanı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için geçerli! Hemen SGK’ya dilekçe ile başvuru yapın...

Buna göre; maaşın bağlanabilmesi için memur ya da Bağ-Kur'lu sigortalı eşin Ekim 2008'den sonra vefatı halinde en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor.