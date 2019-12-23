Yurt dışına gidecekler dikkat! 2020 zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? Güncel pasaport harçları ne kadar?

2020 yılında pasaport yenileyecek veya alacak olan vatandaşlar dikkat! 2020 yılı pasaport fiyatları yıl sonu değerleme oranına göre arttırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak'tan itibaren başvuru yapacak olanlar, yeni pasaport harçlarını ödemek durumunda kalacak. Binlerce kişi Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından pasaport ücretlerini araştırıyor. Peki, 2020 zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? Güncel pasaport harçları ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





