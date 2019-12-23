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Yurt dışına gidecekler dikkat! 2020 zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? Güncel pasaport harçları ne kadar?

2020 yılında pasaport yenileyecek veya alacak olan vatandaşlar dikkat! 2020 yılı pasaport fiyatları yıl sonu değerleme oranına göre arttırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak'tan itibaren başvuru yapacak olanlar, yeni pasaport harçlarını ödemek durumunda kalacak. Binlerce kişi Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından pasaport ücretlerini araştırıyor. Peki, 2020 zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? Güncel pasaport harçları ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:46
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Yurt dışına gidecekler dikkat! 2020 zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? Güncel pasaport harçları ne kadar?

2020 yılında ehliyet, nüfus cüzdanı, MTV ödemeleri ve pasaport harçlarına değerleme oranınca artış yapıldı. 2020 yılından itibaren ehliyet, yeni kimlik kartı ve pasaport alacak olanlar yüzde 22,58 değerleme oranı artışınca fazla ücret ödeyecek. MTV ücretleri ise yüzde 12 oranında artacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından özellikle pasaport ücretleri merakla araştırılıyor. Peki, 2020 zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? Güncel pasaport harçları ne kadar? İşte yeni yılda ödenecek olan pasaport ücretleri ve detaylar...

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Yurt dışına gidecekler dikkat! 2020 zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? Güncel pasaport harçları ne kadar?

PASAPORT ÜCRETLERİ YÜZDE 22,58 ORANINDA ARTACAK

2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak kesinleşti. Değerleme oranı sonrası pasaport harçları ve defterlerine ödenecek ücretler şekillendi. İşte 2020 zamlı pasaport harçları ve defter fiyatları...

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Yurt dışına gidecekler dikkat! 2020 zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? Güncel pasaport harçları ne kadar?

2020 PASAPORT HARÇ VE DEFTER BEDELLERİ

2020 yılında pasaport alacak olan vatandaşlar yüzde 22,58 oranında fazla ödeme yapacaklar. Artışın ardından 2020 yılında pasaport ücretleri şöyle olacak:

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Yurt dışına gidecekler dikkat! 2020 zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? Güncel pasaport harçları ne kadar?

Pasaport Süresi Pasaport Harcı Pasaport Defter Bedeli

6 ay 184 TL 163 TL

1 yıl 304 TL 163 TL

2 yıl 496 TL 163 TL

3 yıl 705 TL 163 TL

4 yıl ve üstü 994 TL 163 TL

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Yurt dışına gidecekler dikkat! 2020 zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? Güncel pasaport harçları ne kadar?

GÜNCEL PASAPORT HARÇLARI NE KADAR?

2019 yılı içinde pasaport alacak olan vatandaşlar harç ve defter ücretini aşağıdaki tabloya göre ödeyecek:

6 ay 150.40 TL 133 TL
1 Yıl 248.26 TL 133 TL
2 Yıl 405.00 TL 133 TL
3 Yıl 575.00 TL 133 TL