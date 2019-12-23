2020 MTV ücretlerine Başkan Erdoğan'dan son dakika indirimi! 2020 MTV ücreti ne kadar? Hangi araba ne kadar ödeyecek?

2020 MTV ücretleri belli oldu! Yüzde 22.58 oranında belirlenen 2020 yeni değerleme oranında son dakika değişikliği gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 22,58 olan değerleme rakamını yüzde 12'ye indirdi. 1-3 yaş, 4-6 yaş, 7-11 yaş, 12-15 yaş ve 16 yaş üstü motor hacmi 1.3 altı, 1.6, 2000 motor gibi tüm araçlar için ödenecek MTV yüzde 12 olacak. Peki, 2020 MTV ücreti ne kadar? Hangi araba ne kadar ödeyecek? Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak ödenecek MTV tutarlarını derledik. İşte 2020 MTV ücretleri...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





