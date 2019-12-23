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2020 MTV ücretlerine Başkan Erdoğan'dan son dakika indirimi! 2020 MTV ücreti ne kadar? Hangi araba ne kadar ödeyecek?

2020 MTV ücretleri belli oldu! Yüzde 22.58 oranında belirlenen 2020 yeni değerleme oranında son dakika değişikliği gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 22,58 olan değerleme rakamını yüzde 12'ye indirdi. 1-3 yaş, 4-6 yaş, 7-11 yaş, 12-15 yaş ve 16 yaş üstü motor hacmi 1.3 altı, 1.6, 2000 motor gibi tüm araçlar için ödenecek MTV yüzde 12 olacak. Peki, 2020 MTV ücreti ne kadar? Hangi araba ne kadar ödeyecek? Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak ödenecek MTV tutarlarını derledik. İşte 2020 MTV ücretleri...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:47
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2020 MTV ücretlerine Başkan Erdoğan'dan son dakika indirimi! 2020 MTV ücreti ne kadar? Hangi araba ne kadar ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretlerine yüzde 22,58 oranında değerleme artışı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakikada devreye girdi ve indirim hakkını kullanarak oranı yüzde 10,58 düşürdü. Erdoğan'ın hamlesinin ardından MTV artışı yüzde 12 olarak belirlendi. 2020 yılında ödenecek MTV rakamları merakla araştırılıyor. Özellikle, "2020 MTV ücreti ne kadar? Hangi araba ne kadar ödeyecek?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 2020 MTV ücreti ne kadar? Hangi araba ne kadar ödeyecek? Sizler için araçların MTV ödemelerini derledik. İşte detaylar...

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2020 MTV ücretlerine Başkan Erdoğan'dan son dakika indirimi! 2020 MTV ücreti ne kadar? Hangi araba ne kadar ödeyecek?

MTV ÜCRETİ'NE BAŞKAN ERDOĞAN FRENİ

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince karar verildi. Resmi Gazete'de 22 Aralık 2019 tarihli 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki olarak yayımlanan Karar'ın 1. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

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2020 MTV ücretlerine Başkan Erdoğan'dan son dakika indirimi! 2020 MTV ücreti ne kadar? Hangi araba ne kadar ödeyecek?

"2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8'nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlenmiştir."

Öte yandan, bu karar 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

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2020 MTV ücretlerine Başkan Erdoğan'dan son dakika indirimi! 2020 MTV ücreti ne kadar? Hangi araba ne kadar ödeyecek?

MTV ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taşıt pulu ödemesi için 2019'da 861 TL'den başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2020 yılında 964 liraya yükseldi. Fiyatı 70 bin TL'yi aşan 1-3 yaş arası otomobillerde 1034 TL olan MTV taşıt pulu ücreti 2020 yılında ise 1150 TL olarak ödenecek.

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2020 MTV ücretlerine Başkan Erdoğan'dan son dakika indirimi! 2020 MTV ücreti ne kadar? Hangi araba ne kadar ödeyecek?

HANGİ ARABA NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

GALERİNİN DEVAMINDA ARAÇLARIN SİLİNDİR VE YAŞLARINA GÖRE ÖDENECEK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MİKTARINI GÖREBİLİRSİNİZ!