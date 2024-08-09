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Haberler Galeri Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika... 

Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika... 

Yurt dışı seyahati planlayanlar için önemli bir bilgi: Yurt dışı çıkış harçlarında yapılan artış, seyahat hazırlıklarını etkileyebilir. Yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışı çıkış harç ücretlerinde ne kadar bir artış olduğu ve 2024 yılı için geçerli olan yeni tutar hakkında detaylar ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:57
Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...

Yurt dışı seyahatleriniz için çıkış harcı ücretlerinin artırıldığı bilgisi gündemde. Seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar, 2024 yılı itibarıyla yeni uygulamanın ne kadar olacağını merak ediyorlar. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışı çıkış harcının seyahat tarihini belirterek önceden yatırılabileceğini duyurdu. Yurt dışı çıkış harcındaki artış ve güncel ücretler hakkında ayrıntılı bilgilere ve uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair bilgileri bu haberden öğrenebilirsiniz.

Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...

Yeni Harç Ücreti Ne Kadar Oldu?

Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos 2024 itibarıyla 500 liraya yükseltildi.

Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...

Bu tarihten itibaren, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, güncellenmiş harç ücretini ödeyerek seyahatlerini gerçekleştirebilecekler. Yurt dışı çıkış harcındaki bu artış, sınır kapılarında yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla uygulamaya kondu.

Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...

Harç Ödemeleri İçin İstisna Tanındı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos 2024 tarihinden önce seyahat edecek vatandaşlar için önceden harç ödemesi yapma imkânı tanındı. Bu düzenleme sayesinde, vatandaşlar seyahat tarihlerini belirterek, 500 TL tutarındaki yurt dışı çıkış harcını önceden ödeyebilecekler.

Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...

Açıklamada yer alan bilgilere göre, 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak yurt dışı çıkışları için, harç ödemeleri vergi dairelerinden veya Dijital Vergi Dairesi'nin dijital.gib.gov.tr adresinden yapılabilecek. Bu sayede, sınır kapılarında yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.