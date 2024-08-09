Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika... 

Yurt dışı seyahatleriniz için çıkış harcı ücretlerinin artırıldığı bilgisi gündemde. Seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar, 2024 yılı itibarıyla yeni uygulamanın ne kadar olacağını merak ediyorlar. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışı çıkış harcının seyahat tarihini belirterek önceden yatırılabileceğini duyurdu. Yurt dışı çıkış harcındaki artış ve güncel ücretler hakkında ayrıntılı bilgilere ve uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair bilgileri bu haberden öğrenebilirsiniz.