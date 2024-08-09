09 Ağustos 2024, Cuma
Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...
Yurt dışı seyahati planlayanlar için önemli bir bilgi: Yurt dışı çıkış harçlarında yapılan artış, seyahat hazırlıklarını etkileyebilir. Yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışı çıkış harç ücretlerinde ne kadar bir artış olduğu ve 2024 yılı için geçerli olan yeni tutar hakkında detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:57