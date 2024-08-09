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Haberler Galeri SGK SSK, BAĞ-KUR'luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi

SGK SSK, BAĞ-KUR'luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi

EYT yasası ile milyonlarca kişi emekli olurken, bu fırsatı kaçıranlar için de emeklilik yaşını öne çekme yolları var. Sigorta giriş tarihine göre belirlenen şartlar neler? Kadınlar çocuk borçlanması ile nasıl daha erken emekli olabilir? Erkekler askerlik borçlanmasıyla emeklilik yaşını nasıl düşürebilir? Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 18:11
SGK SSK, BAĞ-KUR’luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi

Erken emeklilik için hangi yolları deneyebilirsiniz? Kadınlar için çocuk borçlanması ve erkekler için askerlik borçlanması gibi yöntemler emeklilik yaşınızı nasıl etkiler? Kısmi emeklilik ve malulen emeklilik nedir, kimler faydalanabilir? Engellilere sağlanan vergi indirimi ve yıpranma payı ile erken emeklilik hakkında bilmeniz gerekenler burada...

SGK SSK, BAĞ-KUR’luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi

EYT yasası ile 2 milyondan fazla kişi yaş şartı aranmaksızın emekli oldu. Ancak bu fırsatı kaçıranlar için de erken emeklilik yolları bulunuyor. Önümüzdeki dönemde 2 milyon civarında EYT'linin daha emekli olması bekleniyor, ancak 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmayanlar için belirli şartlar geçerli. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı aranıyor. Ancak, belirli koşulları yerine getirenler için yasalar emeklilik yaşını öne çekme imkanları sunuyor.

SGK SSK, BAĞ-KUR’luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi

Sigorta Giriş Tarihi Belirleyici Rol Oynuyor

Emeklilik şartlarını belirleyen en kritik faktör, sigortalı olarak çalışmaya başladığınız ilk tarih. Bu tarih, hem prim gün sayısını hem de yaş şartını doğrudan etkiliyor. Sigorta giriş tarihiniz, emeklilik tarihini belirlerken hangi kurumdan daha fazla prim ödediğiniz de önem taşıyor. Farklı kurumlarda sigortalı olmuşsanız, hesaplamalar farklılık gösterebilir. Ancak yine de yasalar, emeklilik yaşını öne çekmek için çeşitli avantajlar sunuyor.

SGK SSK, BAĞ-KUR’luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi

Kadınlar İçin Çocuk Borçlanması

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkânına sahip. Bu yöntemle 3 çocuğa kadar borçlanma yapılarak 2160 gün (6 yıl) kazanılabilir. Böylece, sigorta öncesi doğmuş çocukları olan bir anne, emeklilik yaşını 6 yıl öne çekebilir.

SGK SSK, BAĞ-KUR’luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak hem prim kazanabilir hem de sigorta giriş tarihini geri çekebilirler. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik hizmeti, borçlanılan gün kadar sigorta giriş tarihini öne çekerek, en az 1 yıl erken emeklilik imkânı sağlar.