SGK SSK, BAĞ-KUR’luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi

EYT yasası ile 2 milyondan fazla kişi yaş şartı aranmaksızın emekli oldu. Ancak bu fırsatı kaçıranlar için de erken emeklilik yolları bulunuyor. Önümüzdeki dönemde 2 milyon civarında EYT'linin daha emekli olması bekleniyor, ancak 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmayanlar için belirli şartlar geçerli. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı aranıyor. Ancak, belirli koşulları yerine getirenler için yasalar emeklilik yaşını öne çekme imkanları sunuyor.