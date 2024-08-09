09 Ağustos 2024, Cuma
SGK SSK, BAĞ-KUR'luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi
EYT yasası ile milyonlarca kişi emekli olurken, bu fırsatı kaçıranlar için de emeklilik yaşını öne çekme yolları var. Sigorta giriş tarihine göre belirlenen şartlar neler? Kadınlar çocuk borçlanması ile nasıl daha erken emekli olabilir? Erkekler askerlik borçlanmasıyla emeklilik yaşını nasıl düşürebilir? Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 18:11