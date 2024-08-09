09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...

Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile gelir kaybı olmadan ek maaş almak mümkün. Zorunlu katılım esasına dayanan bu yeni sistemle, çalışanların emeklilik döneminde maddi güvenceleri nasıl artacak? Kıdem tazminatına etkisi olacak mı? Yaş sınırları değişecek mi? 2024'te yasalaşacak olan TES hakkında tüm merak edilenler burada.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:50
Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1’lik maaş kazancı oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...

Türkiye'de bir süredir tartışılan ve Orta Vadeli Program'a (OVP) dahil edilen ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik olarak hayata geçiriliyor. Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile başlatılan bu uygulama, şimdi daha da geliştirilerek emeklilere ek bir gelir imkanı sunmayı amaçlıyor.

Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1’lik maaş kazancı oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Bu Yıl Yasalaşıyor

2024 yılı itibarıyla devreye girecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların emekli olduklarında gelir kaybı yaşamadan ek bir maaş alabilmelerini amaçlıyor.

Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1’lik maaş kazancı oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...

Dünya genelinde farklı modellerle uygulanan bu sistem, Türkiye'de de yasal düzenlemelerle hayata geçirilecek. Mevcut Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden geliştirilecek olan TES, çalışanların emeklilik döneminde maddi güvencelerini artırmayı hedefliyor.

Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1’lik maaş kazancı oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...

Zorunlu Katılım ve Prim Desteği

Yeni sistemle birlikte çalışanların maaşlarından her ay belirli bir oran kesilerek TES için prim biriktirilecek. İşverenler de bu birikime katkıda bulunarak çalışanların hesabına her ay prim ödemesi yapacak.

Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1’lik maaş kazancı oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...

Zorunlu katılım esasına dayanan bu sistem, hem çalışanlar hem de işverenler için bağlayıcı olacak. Bu sayede, emeklilik döneminde elde edilecek gelir önemli ölçüde artacak.