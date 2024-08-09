Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...

Türkiye'de bir süredir tartışılan ve Orta Vadeli Program'a (OVP) dahil edilen ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik olarak hayata geçiriliyor. Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile başlatılan bu uygulama, şimdi daha da geliştirilerek emeklilere ek bir gelir imkanı sunmayı amaçlıyor.