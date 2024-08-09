09 Ağustos 2024, Cuma
Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile gelir kaybı olmadan ek maaş almak mümkün. Zorunlu katılım esasına dayanan bu yeni sistemle, çalışanların emeklilik döneminde maddi güvenceleri nasıl artacak? Kıdem tazminatına etkisi olacak mı? Yaş sınırları değişecek mi? 2024'te yasalaşacak olan TES hakkında tüm merak edilenler burada.
Giriş Tarihi: 09.08.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:50