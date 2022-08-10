Yunan devriyesinin korkulu rüyası olacak! Türkiye'nin ilk SİDA'sının seri üretimine başlandı

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) 11 metrelik ULAQ'ın prototipinin testler ve tatbikattaki başarısı sonrası bazı ülkelerden talepler üzerine yılda 50 adet üretimi için çalışmalara başlandı. SİDA'nın daha büyüğü ve üzerinde daha fazla silah sistemleri entegre edilebilecek üst segmentinin yapımı için de çalışıldığı belirtildi.İşte özellikleri...