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Yunan devriyesinin korkulu rüyası olacak! Türkiye'nin ilk SİDA'sının seri üretimine başlandı

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) 11 metrelik ULAQ'ın prototipinin testler ve tatbikattaki başarısı sonrası bazı ülkelerden talepler üzerine yılda 50 adet üretimi için çalışmalara başlandı. SİDA'nın daha büyüğü ve üzerinde daha fazla silah sistemleri entegre edilebilecek üst segmentinin yapımı için de çalışıldığı belirtildi.İşte özellikleri...

Giriş Tarihi: 10.08.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 15:34
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Yunan devriyesinin korkulu rüyası olacak! Türkiye’nin ilk SİDA’sının seri üretimine başlandı

Türkiye savunma sanayisinin önemli firmalarından Ankara merkezli Meteksan ve Antalya merkezli Ares Tersanesi'nin, Türkiye'nin ilk SİDA'sı olan ULAQ projesini başarıyla tamamlamasının ardından, daha gelişmiş versiyonunun üretimine, Savunma Sanayii Başkanlığı envanteri için başlandı.

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Yunan devriyesinin korkulu rüyası olacak! Türkiye’nin ilk SİDA’sının seri üretimine başlandı

TATBİKATTA HEDEFİ 12'DEN VURMUŞTU
Ares Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi Onur Yıldırım, ULAQ projesinin Türkiye savunma sanayisinin öncü firmalarından biri olan Meteksan Savunma ve Ares Tersanesi'nin kendi öz sermayeleriyle yaptığı bir proje olduğunu söyledi.

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Yunan devriyesinin korkulu rüyası olacak! Türkiye’nin ilk SİDA’sının seri üretimine başlandı

Projenin 2018'in ikinci yarısından itibaren Ar- Ge ve tasarım çalışmalarıyla başladığını, 2020 yılında deniz ve saha test tecrübeleri aşamasına geçildiğini belirten Yıldırım, "2021 yılı Deniz Kurdu Tatbikatı'nda gemilerin arasında 5 kilometre uzaklıkta bir hedefe salvo şeklinde iki Cirit füzesi atarak, hedefi tam 12'den vurdu ve rüştünü ispatladı" dedi.

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Yunan devriyesinin korkulu rüyası olacak! Türkiye’nin ilk SİDA’sının seri üretimine başlandı

HEM UZAKTAN HEM OTONOM KONTROLÜ MÜMKÜN
Sonrasında bot üzerindeki L-Umtas/Cirit konfigürasyonuna sahip silah sisteminin sökülüp, yerine Koralp 12.7 mm stabilize silah sisteminin platforma entegre edildiğini anlatan Yıldırım, ocak ayında fiili atış testleriyle yapılan saha tecrübelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

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Yunan devriyesinin korkulu rüyası olacak! Türkiye’nin ilk SİDA’sının seri üretimine başlandı

Yıldırım, "Bu noktada botumuzun özelliklerine bakacak olursak, prototip olarak ürettiğimiz botumuz 11 metre boyunda ve 35 knot deniz mili hızına sahip. Toplam 400 kilometre üzerinde seyir siası ve 200 kilometre üzerinde C band üzerinden kontrolü mümkün. Teknemiz sadece uzaktan kontrol edilebilir bir teknenin ötesinde otonom bir araçtır" diye konuştu.