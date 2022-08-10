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Haberler Galeri Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarında da düşüşe etki etti. Psikolojik seviye olan 100 doların altına düşen brent petrol, son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Bugünden itibaren geçerli motorinde 1,00 TL indirim gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından güncel fiyatlar merak edilirken, bir yandan da benzine, motorine ve LPG'ye yeni indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, akaryakıt indirimi var mı? 10 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 15:35
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Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG’ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası sert yükselen petrol fiyatı, son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişmelerle birlikte en son motorin grubunda indirim uygulandı. Şimdi ise gözler yeni bir indirimin olup olmayacağına çevrildi. Peki, akaryakıt indirimi var mı? 10 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG’ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

MOTORİNE İNİRİM GELİ

10 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,00 TL indirim uygulandı.

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Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG’ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI?

Benzin, motorin ve LPG'de henüz bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Sektör yetkililerinden akaryakıt indirimi konusuna açıklama geldiğinde ahaver.com.gfr olacak.

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Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG’ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

10 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.06 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.42 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.35 TL

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Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG’ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

10 Ağustos Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.17 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.51 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.37 TL