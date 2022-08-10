Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarında da düşüşe etki etti. Psikolojik seviye olan 100 doların altına düşen brent petrol, son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Bugünden itibaren geçerli motorinde 1,00 TL indirim gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından güncel fiyatlar merak edilirken, bir yandan da benzine, motorine ve LPG'ye yeni indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, akaryakıt indirimi var mı? 10 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 10.08.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 15:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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