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Haberler Galeri Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Emeklilik öncesi SSK detayı…

Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Emeklilik öncesi SSK detayı…

Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Emeklilik öncesi SSK detayına dikkat! Milyonlarca çalışan maaşlarına göre ne zaman emekli olacağını ve emeklilikte ne kadar maaş alacağını araştırıyor. Emeklilik tarihini işe giriş ve yaş belirlerken, çalışanların maaşlarını belirlemesi kendi ellerinde olacak. Yüksek maaş almak için en önemli detay brüt maaş olacak. Brüt maaşınız yani prime esas kazancınız öne çıkacak. İşte; yüksek maaşı almanın yolları!

Giriş Tarihi: 28.11.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 16:14
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Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Emeklilik öncesi SSK detayı…

Emekliye yüksek maaş alma fırsatı! Çalışma hayatında yer alan vatandaşların aklındaki en önemli konu kuşkusuz emekli maaşları oluyor. Yüksek maaş almak isteyenler için son 3,5 yıl çok kritik oluyor. Son 3,5 yılda SSK'lı olursanız maaşınız normalden daha yüksek hesaplanacak. Bu nedenle Bağ-Kur'lu olanlar SSK'ya geçiş yapmak istiyor. Son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Emeklilik öncesi SSK detayı…

Emeklilik tarihini işe giriş ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. En önemli parametre brüt maaş. İşte emekli maaşını artırmanın yolları:

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Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Emeklilik öncesi SSK detayı…

Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın. Maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

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Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Emeklilik öncesi SSK detayı…

Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.

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Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Emeklilik öncesi SSK detayı…

Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir.