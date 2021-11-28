Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Emeklilik öncesi SSK detayı…

Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Emeklilik öncesi SSK detayına dikkat! Milyonlarca çalışan maaşlarına göre ne zaman emekli olacağını ve emeklilikte ne kadar maaş alacağını araştırıyor. Emeklilik tarihini işe giriş ve yaş belirlerken, çalışanların maaşlarını belirlemesi kendi ellerinde olacak. Yüksek maaş almak için en önemli detay brüt maaş olacak. Brüt maaşınız yani prime esas kazancınız öne çıkacak. İşte; yüksek maaşı almanın yolları!